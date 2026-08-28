Aumento de Becas Manuel Belgrano ANSES: la cuota sube a $187.495 y habrá pago retroactivo

En el marco de la reasignación de partidas presupuestarias para la educación universitaria dispuesta por el Decreto 594/2026, la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano formalizó una fuerte actualización en los importes del Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano.

La medida, que se liquida operativamente a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), busca recomponer el incentivo de estudio en áreas productivas clave frente a los reclamos del sector universitario, e implicará el cobro de sumas complementarias acumuladas para los más de 36.000 becarios activos en todo el país.

A través de la Resolución 544/2026, suscripta por el secretario Carlos Torrendell, el Poder Ejecutivo elevó la cuota mensual a $187.495 con efecto retroactivo al 1 de junio 2026.

Aumento de las Becas Manuel Belgrano ANSES: nuevo importe y cobro de retroactivos

El esquema de liquidación de las Becas Manuel Belgrano experimentó una marcada evolución durante el presente ciclo lectivo, habiendo iniciado en $81.685 y transitado un ajuste intermedio que había fijado el importe en $122.527.

Con la nueva disposición, ese valor intermedio queda sin efecto y se consolida el nuevo piso de $187.495 mensuales a partir de junio 2026.

El mecanismo de compensación económica, que ejecutará ANSES, contempla los siguientes puntos:

Nueva cuota mensual : se establece en $187.495 a percibir de forma regular.

: se establece en $187.495 a percibir de forma regular. Diferencia mensual : se genera un saldo a favor de $64.968 por cada mes ya liquidado, bajo la escala previa.

: se genera un saldo a favor de $64.968 por cada mes ya liquidado, bajo la escala previa. Monto acumulado por retroactividad : los beneficiarios acumulan un adicional total de $122.527, correspondiente a las liquidaciones ya abonadas de junio y julio.

: los beneficiarios acumulan un adicional total de $122.527, correspondiente a las liquidaciones ya abonadas de junio y julio. Fecha de acreditación: desde el Ministerio de Capital Humano indicaron que el cronograma específico, para el depósito de este saldo complementario, será informado en los próximos días, a través de los canales institucionales.

ANSES: carreras estratégicas que integran el programa de Becas Manuel Belgrano de Capital Humano

El programa de Becas Manuel Belgrano tiene como finalidad promover el ingreso, la continuidad y la graduación de estudiantes de sectores vulnerables en disciplinas consideradas prioritarias para la matriz productiva y el desarrollo tecnológico nacional.

Las áreas de estudio y carreras comprendidas bajo este beneficio son:

Energía e hidrocarburos: petróleo, gas, energías renovables y electricidad.

Minería y geociencias: geología, recursos minerales e ingeniería de minas.

Logística e infraestructura: transporte, puertos, vías de comunicación y construcciones.

Agroindustria y biotecnología: producción agropecuaria, alimentos y procesos biotecnológicos.

Tecnologías de la información: ciencias de la computación, desarrollo de software y sistemas de control.

Ciencias exactas y naturales: física, química, matemáticas y ciencias biológicas.

Profesorados específicos: docencia orientada a áreas técnicas y científicas estratégicas.

Cupo del programa de Becas Manuel Belgrano y consulta de cobros en Mi ANSES

Para la convocatoria 2026, el Ministerio de Capital Humano ratificó un tope de cobertura de hasta 36.000 becarios.

Desde la cartera educativa recordaron que la etapa de postulación para el ciclo en curso se encuentra cerrada, por lo que el aumento impacta de manera exclusiva en los estudiantes universitarios y de tecnicaturas que ya cuentan con el beneficio adjudicado.

Los estudiantes titulares pueden verificar las fechas de acreditación, el desglose de conceptos y el estado de su cuenta bancaria ingresando con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social a la plataforma digital o aplicación móvil de Mi ANSES, dentro de la pestaña «Mis Cobros«, o a través de la web oficial de gestión del programa.