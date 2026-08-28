El BCRA realizó la mayor compra de dólares del mes: encadenó 21 jornadas consecutivas con saldo comprador

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó este jueves la adquisición de 93 millones de dólares en el mercado de cambios, alcanzando su mayor volumen de compra diaria en lo que va del mes.

De esta manera, la institución conducida por Santiago Bausili presentó un nuevo registro récord, al concluir la última semana del mes con 21 jornadas consecutivas en saldo positivo en sus intervenciones diarias.

En lo que va del año 2026, las compras netas de divisas por parte de la autoridad monetaria alcanzaron un total de US$ 13.967 millones . Esta cifra se consolida principalmente tras el inicio de la cuarta etapa del programa monetario impulsado en el mes de enero.

Con este resultado, la autoridad monetaria mantuvo su racha compradora, superó de manera anticipada el piso del objetivo fijado para el año y llevó las reservas internacionales al borde de los US$ 51.000 millones, en un escenario donde el dólar mayorista cedió tras cinco días en alza.

A pesar del volumen registrado en la última jornada, el ritmo mensual de acumulación mostró una desaceleración respecto al primer semestre. Durante el transcurso de agosto, las divisas captadas por el organismo central ascendieron a US$ 640 millones.

Las reservas del BCRA se acercan a una cifra millonaria histórica

El desempeño acumulado ubica al BCRA dentro de la meta anual fijada en el programa económico, la cual contemplaba un rango de entre 10.000 y 17.000 millones de dólares. Dichos valores mínimos habían sido alcanzados a comienzos de junio, luego de un primer trimestre condicionado por las necesidades de financiamiento del ministerio de Economía.

Las reservas internacionales brutas mostraron un incremento diario de US$77 millones, ubicándose en un nivel total de US$ 50.860 millones. Esta cifra ubicó a las reservas en niveles cercanos a su máximo reciente de US$ 50.912 millones, impulsadas en parte por la valorización del oro guardado en las arcas del Banco Central.

Desde el equipo conducido por el ministro de Economía, Luis Caputo se busca aproximar el saldo final al techo de los US$17.000 millones. La estrategia apunta a fortalecer el respaldo ante los vencimientos de deuda programados para los años 2026 y 2027, además de amortiguar eventuales volatilidad cambiarias.

Santiago Bausili, presidente del BCRA.

Paralelamente a las compras del Banco Central, la liquidez en moneda local fue absorbida mediante instrumentos de deuda del Tesoro Nacional. Este mecanismo busca evitar que la emisión monetaria derivada de la adquisición de divisas presione sobre la inflación o la brecha cambiaria.

El dólar mayorista cortó una racha de cuatro subas seguidas

En el mercado de cambios, el dólar mayorista interrumpió una secuencia de cuatro subas consecutivas y cerró la jornada en $1.512. La cotización retrocedió dos pesos respecto al cierre previo, tras haberse fijado previamente el tipo de cambio oficial de referencia para la liquidación de la Letra dollar linked D31G6.

El valor de referencia oficial fijado por la autoridad monetaria a través de la Comunicación A3500 se estableció en $1.514,1634. Con este movimiento, la divisa acumula una variación positiva de 27 pesos en lo que va del mes de agosto, equivalente a un incremento nominal del 1,8%.

Por su parte, el volumen operado en el segmento de contado alcanzó los US$612 millones. En relación con el techo de la banda cambiaria establecido por el BCRA en $1.875,36, la cotización del dólar mayorista finalizó la rueda un 24% por debajo de dicho límite superior, ubicándose a 363,36 pesos de distancia.

Con información de Infobae.