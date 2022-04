Hidroeléctricas: empresas aseguran que no les interesa continuar con la concesión

A poco más de un año para el vencimiento de las primeras concesiones de las grandes represas hidroeléctricas aún es incierta cuál será la definición que tomará el gobierno nacional, sin embargo, empresas operadoras confirmaron que, con las condiciones actuales, “no les interesa” una renovación. Aseguran que la baja rentabilidad en paralelo a los costos y mantenimiento se conjugan para hacer un negocio “no estratégico”.

“Han retrasado tanto la rentabilidad de las hidroeléctricas al punto que hacen que hoy no sea un negocio rentable, es nula la rentabilidad. No sé si vamos a continuar en estas condiciones. Lo más probable es que cuando terminen los plazos, entreguemos”.

La frase corresponde al presidente de una empresa a cargo de la operación de una de las centrales hidroeléctricas de la región cuya concesión vencerá en los próximos años. Dialogó en exclusiva con Energía On en estricto off the récord y además aseguró que desde Nación todavía no hubo ningún contacto.

Entre agosto de 2023 y noviembre de 2044 se vencerán los contratos de por lo menos 22 hidroeléctricas repartidas en 8 provincias. Y las primeras concesiones en caducar el próximo año están en la región: Alicurá, El Chocón, Arroyito, Planicie Banderita, en agosto, y Piedra del Águila en diciembre.

Las provincias o Nación tendrán que armar el equipo para operar los activos. En estas condiciones no nos interesa seguir”. Presidente de una firma que opera una central en la región.

“Todavía desde el gobierno no nos notificaron nada, ni tampoco oficializaciones. Sabemos que hay una comisión para definir qué se va a ser, pero nada más”, añadió el empresario.

Entre las principales compañías a cargo de la operación de las 22 centrales que podrían ser transferidas a Nación están AES Argentina, Enel, Orazul, Pampa Energía y Saesa.

“Hoy no alcanzan la rentabilidad mínima, son caras de mantener, nos demandan resultados, esfuerzo, dedicación y riesgos, muchas cosas que nosotros ponemos de nuestra parte. Requieren mucha capacidad para operar y en estas condiciones no son un activo estratégico para la compañía”, señaló otro directivo de una empresa operadora.

Neuquén y Río Negro quieren operar las centrales

A comienzos del mes pasado, la secretaría de Energía oficializó, a través de la resolución 130/2022, la conformación de un equipo para analizar las concesiones hidroeléctricas. Se trata del Equipo de trabajo de aprovechamientos hidroeléctricos concesionados (ETAHC)

Por ahora, cuando finalicen los contratos, las centrales volverán a ser controladas por Nación y el estudio de la ETHAC determinará el estado y las inversiones que se deben hacer. La puja será con las provincias que buscan quedarse con la operación cómo es el caso de Neuquén y Río Negro que también conformaron un equipo conjunto para analizar cada caso.

Además de personal de la secretaría, el ETAHC está compuesto por representantes de la subsecretaría de Energía Eléctrica, de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrica (CAMMESA), del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y de la firma estatal Integración Energética Argentina (IEASA, la exEnarsa).