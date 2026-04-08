Inversión millonaria en el sector nuclear: Nano Energy busca reactivar la planta de Dioxitek en Formosa

La estadounidense Nano Energy presentó al gobierno nacional un plan de inversión de 230 millones de dólares para reactivar la planta de uranio de la empresa estatal Dioxitek, en Formosa. Se trata de la única fabricante de dióxido de uranio —materia prima para el combustible nuclear— en el país.

Asimismo, la compañía busca calificar para el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), dadas la suma y las características del proyecto. De concretarse, sería el primer acuerdo del sector nuclear en adherirse al régimen desde su implementación a mediados de 2024.

El objetivo de la iniciativa es comenzar a producir hexafluoruro de uranio para el consumo interno, además de abrir la posibilidad para su exportación en el futuro. Se trata de un insumo con una creciente demanda internacional debido a la escasez de proveedores a nivel global.

El desarrollo surge de un memorando de entendimiento entre la compañía y Dioxitek firmado en agosto de 2025. Allí se estableció un marco no vinculante para evaluar las capacidades de conversión de uranio natural y la infraestructura de apoyo en Argentina, según indicó Nano Energy en un comunicado.

El acuerdo terminó de sellarse durante las jornadas del Argentina Week en Nueva York, donde representantes del sector atómico nacional participaron en el evento paralelo «Sector Nuclear Argentino: una nueva etapa de desarrollo y proyección global«, organizado por la Secretaría de Asuntos Nucleares y el Consulado Argentino.

Acerca de Dioxitek: el récord que alcanzó en 2025

Dioxitek, fundada en 1996, ocupa un rol estratégico en el ciclo del combustible nuclear. Su importancia radica en garantizar el suministro seguro y sostenible de dióxido de uranio y de radioisótopos estratégicos para el desarrollo energético, industrial y médico de la Argentina.

La empresa estatal abastece a las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, y también produce cobalto-60.

En 2025, la firma rompió su récord de producción de dióxido de uranio al alcanzar las 190 toneladas. Desde la empresa sostuvieron que este logro fue el resultado de un proceso integral de saneamiento y reorganización interna, acompañado por una planificación sostenida y mejoras en su planta productiva ubicada en Córdoba.