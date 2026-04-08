Santa Cruz entra en la etapa final de negociaciones con petroleras para un acuerdo clave 

Directivos de las principales operadoras ya se encuentran en la capital provincial para participar de reuniones que podrían definir el futuro energético de Santa Cruz. Foto gentileza.

Río Gallegos es escenario de una jornada determinante para el futuro de la industria hidrocarburífera en Santa Cruz. Los máximos representantes de las principales empresas que operan en la provincia comenzaron a llegar para mantener una serie de reuniones con el gobernador Claudio Vidal, en lo que se perfila como el tramo final de las negociaciones hacia un acuerdo integral.

Se espera que durante el transcurso del día se sumen otros empresarios del sector, completando una convocatoria amplia que refleja la magnitud del entendimiento en discusión.

Entre los ejecutivos presentes ya se encuentran el CEO de YPF, Horacio Marín, junto a Lisandro de Leonardis; el titular de CGC, Hugo Eurnekian; Pedro Martínez, de Alianza Petrolera; y Miguel Pesce, en representación de Petrolera Santa María.

Los encuentros se desarrollarán tanto en la Residencia oficial como en Casa de Gobierno, en una agenda marcada por la intensidad y la búsqueda de consensos. El objetivo central es cerrar los últimos detalles de un esquema que apunta a reactivar la actividad, incrementar los niveles de producción y generar nuevos puestos de trabajo.

Desde el Ejecutivo provincial consideran que la presencia de los CEOs en la provincia es una señal clara del peso estratégico del acuerdo, que podría concretarse en las próximas horas. La iniciativa busca establecer un nuevo marco de relación con las operadoras, con incentivos a la inversión, reactivación de equipos y fortalecimiento de los yacimientos.

Desde el Ejecutivo provincial destacan el nivel de participación empresarial y la predisposición al diálogo como señales concretas de un proceso que busca dar previsibilidad y reactivar uno de los sectores centrales de la economía santacruceña.

El clima en el sector es de alta expectativa, tanto por el impacto económico que podría tener el acuerdo como por su incidencia directa en el empleo.