Récord de demanda: el GNC alcanza su nivel más alto en tres años a nivel nacional

A pesar de lo que indican los números a nivel nacional, en el Alto Valle la tendencia no fue la misma. Foto: archivo.

En búsqueda de alternativas más económicas para recargar combustibles, las conversiones de vehículos a gas natural comprimido (GNC) aumentaron un 70% en todo el país respecto a marzo de 2025. Solo en el mes anterior se registraron 7.379 unidades convertidas, lo que también representa una suba del 40% respecto a febrero.

El interés en esta alternativa de movilidad es impulsado principalmente por la considerable diferencia de precios respecto a otros combustibles. Mientras la nafta súper supera los $2.000 por litro a nivel país, el metro cúbico de GNC se ubica en torno a los $790.

En las últimas semanas, el aumento de hasta un 20% en el valor de los combustibles líquidos contrastó con subas mucho más moderadas en el GNC, que en promedio no superaron el 5%.

Se trata del nivel de demanda más alto alcanzado desde julio de 2022, en base datos brindados por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

La diferencia en los precios también es notable en el transporte de larga distancia. Según el medio especializado Surtidores, en operaciones como el traslado de arena desde Entre Ríos hacia Neuquén, el ahorro estimado alcanza los 7.000 dólares mensuales por camión, de acuerdo con los valores actuales de los combustibles.

De esta forma, el crecimiento del GNC no solo impacta en los costos de operación, sino también en la estructura del mercado de combustibles. Una mayor demanda de GNC podría contribuir a reducir la necesidad de importaciones de combustibles líquidos, lo que disminuiría la presión sobre los precios internos.

Tendencia del GNC ¿Cómo se ve plasmado en la región?

A pesar de lo que indican los números a nivel nacional, en el Alto Valle la tendencia no fue la misma, según indicaron desde algunos talleres de instalación y/o mantenimiento de GNC a EnergíaON. Lo que sí se notó, en algunos casos, fue un aumento de las consultas por los precios de los servicios en el último mes.

De acuerdo a los talles consultados por este medio, pese a la suba de la demanda en el país, no se vio un aumento de las ventas de equipos de GNC en la región, siendo el alto coste de la instalación uno de los motivos principales.

En promedio, estimaron que el procedimiento puede costar alrededor de $1.600.000, aunque el precio puede variar en base a las características de cada vehículo.

Los testimonios van en línea con los datos que otorga ENARGAS, en el que el promedio de conversiones se acercó a las 300 por provincia. La diferencia es notoria cuando se compara la provincia de Buenos Aires, donde hubo 3.795 conversiones a GNC en marzo, versus Río Negro y Neuquén, que entre ambas apenas sumaron 8.