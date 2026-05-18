Irán: guerra regional con impacto global

El conflicto no sólo afecta a los compradores extrarregionales, sino también a algunos países del propio Golfo que importan GNL, como Kuwait, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos. Foto: gentileza.

El cierre del Estrecho de Ormuz convirtió una guerra regional en un shock energético global. Lo que comenzó como una ofensiva militar contra Irán terminó golpeando una de las rutas más sensibles del comercio mundial de petróleo y gas.

Los daños sobre instalaciones en Ras Laffan (Catar) alteraron una parte importante de la capacidad de exportación de GNL. Los ataques dañaron dos de los catorce trenes de licuefacción del país y una de sus dos instalaciones de gas-to-liquids. Como resultado, una parte importante de la capacidad exportadora quedó fuera de servicio por un período estimado de entre tres y cinco años. Además, se vieron afectados contratos de largo plazo destinados, entre otros mercados, a Italia, Bélgica, Corea del Sur y China. Y también se pierde parte de la capacidad futura que esperaba incorporar a partir de la expansión de North Field.

Entre Ras Laffan y la planta de Das Island, en Emiratos Árabes Unidos, las exportaciones de GNL equivalían en 2025 a alrededor del 20% del suministro mundial. Así, el conflicto generó un shock energético múltiple: afectó el tránsito marítimo en uno de los principales chokepoints del mundo y comprometió infraestructura actual y futura de producción y exportación.

Asia es como la región más expuesta en términos de volumen: China, el noreste asiático y el sur de Asia concentran la mayor parte de las importaciones de GNL provenientes del Golfo. Dentro de ese conjunto, el sur de Asia (India, Pakistán y Bangladesh) muestra los niveles más altos de dependencia relativa, mientras que China aparece como uno de los principales afectados en términos absolutos.

Europa tiene una exposición directa menor al GNL del Golfo, pero no queda al margen. La pérdida de oferta encarece el mercado global y aumenta la competencia con Asia por cargamentos alternativos.

Esta situación no sólo afecta a los compradores extrarregionales, sino también a algunos países del propio Golfo que importan GNL, como Kuwait, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos. El cierre de Ormuz, entonces, no interrumpe solamente las exportaciones hacia Asia y Europa: también complica el abastecimiento dentro del propio Golfo.

La crisis, además, no se limita al gas. El mercado energético global enfrenta un impacto simultáneo sobre petróleo crudo, productos refinados y derivados del gas, como GLP, fertilizantes y helio. Esa simultaneidad agrava el impacto económico, porque reduce la capacidad de sustitución entre combustibles y encarece varias cadenas productivas al mismo tiempo. Veamos cómo impacta esta crisis en China, India y Europa.

China: expuesta, pero con capacidad de reacción

China es uno de los actores más expuestos al shock energético derivado de la crisis en el Golfo, aunque no necesariamente el más vulnerable en términos sistémicos. Los segmentos más sensibles son la refinación, la petroquímica y ciertas ramas industriales. Y si bien cerca de la mitad de las importaciones chinas de petróleo en 2025 dependieron de la región, cuando se incorpora la producción doméstica de crudo, la participación regional dentro de las necesidades totales se reduce, lo que matiza parcialmente el grado de dependencia.

India es el gran afectado: tercer mayor importador mundial de petróleo crudo, el cuarto de GNL y el segundo consumidor de GLP, su exposición se explica por la fuerte concentración geográfica de esos suministros en Medio Oriente. En gas, cubre cerca del 50% de su demanda mediante importaciones de GNL, de las cuales Catar aporta cerca de la mitad. La dependencia es aún mayor en GLP: importa más del 60% de sus necesidades, y más del 90% de esas compras provienen de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar. Frente a este escenario, el gobierno indio ya comenzó a intervenir a través de un esquema de priorización (residencial, transporte y fertilizantes).

Europa enfrenta el desafío en GNL por la capacidad de asegurar volúmenes suficientes durante el verano boreal para llegar al invierno con niveles adecuados de stock. Y su vulnerabilidad aparece en los derivados de petróleo (diésel y jet fuel). Si la competencia con Asia por esos cargamentos se intensifica, no puede descartarse el racionamiento en sectores como el transporte y la aviación.

¿Estados Unidos busca debilitar a China?

A la luz de los acontecimientos recientes, es posible interpretar que parte de la estrategia estadounidense en Medio Oriente y Venezuela se inscribe en una lógica más amplia de competencia geopolítica por el control de recursos, rutas y mercados energéticos. La National Security Strategy 2025 ubica a la energía como un instrumento central del poder nacional y plantea explícitamente como objetivo impedir que una potencia adversaria domine Medio Oriente, sus suministros de petróleo y gas y los principales chokepoints del sistema energético global.

En este marco, una lectura posible es que la presión sobre Irán y Venezuela (ambos con formidables reservas hidrocarburíferas) también produzca un efecto colateral favorable para Washington: encarecer o dificultar parte del abastecimiento energético chino, dado el peso que Beijing tiene como destino de las exportaciones de estos países.

Por ello, un cambio brusco en la capacidad exportadora de estos países, o una mayor presión estadounidense sobre ese comercio, podría elevar costos, tensar el abastecimiento de ciertos segmentos en China e impactar en un punto sensible de su seguridad energética, incluso promoviendo la compra de GNL estadounidense, crudo o GLP.

Argentina: ¿oportunidad estratégica o riesgo inmediato?

La crisis abre simultáneamente una ventana de oportunidad y un conjunto de riesgos. Por un lado, una interrupción prolongada de la oferta proveniente del Golfo podría fortalecer la búsqueda de proveedores alternativos de crudo y, a más largo plazo, de GNL.

En ese escenario, Argentina podría mejorar sus perspectivas de inserción externa si lograra acelerar proyectos de expansión en Vaca Muerta y desarrollar con rapidez la infraestructura necesaria para exportar mayores volúmenes. Sin embargo, esa oportunidad no es inmediata: en gas, la capacidad de reacción sigue condicionada por la falta de obras de transporte, procesamiento y licuefacción, que requieren inversiones de gran escala y varios años de ejecución.

Sin embargo, el escenario global también tiene efectos negativos sobre la economía doméstica. El alza del precio internacional del petróleo ya comenzó a trasladarse a costos internos y a presionar sobre la inflación mayorista. En el caso de los combustibles, las subas de marzo fueron por encima del 18%, mientras que el Gobierno buscó amortiguar parte del impacto habilitando un mayor corte de bioetanol en las naftas, al tiempo que la propia industria logró consensuar un mecanismo de buffer por 45 días a efectos de mantener en un rango bajo las fluctuaciones de precio de naftas y gasoil. Sin embargo, ese mecanismo se reveló incapaz de evitar mayores aumentos una vez verificada la “no transitoriedad” del conflicto en Medio Oriente.

* Juan José Carbajales – Doctor en Derecho (UBA), titular de la consultora Paspartú y Subsecretario de Hidrocarburos de la Nación (2019-2020).

** Nicolás Barcos – Politólogo (UBA), Maestría en Energía (UBA) y Maestría en Estudios de China Contemporánea (RUC).