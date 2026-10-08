Jóvenes rionegrinos se forman en energía y petróleo: como acceder a la capacitación

El programa de formación apunta a conectar a los jóvenes de nivel secundario con las oportunidades laborales del futuro energético de la provincia. Foto gentileza.

El Gobierno de Río Negro y Ticmas presentaron en Proyectá tu Futuro los trayectos y diplomaturas del Programa de Formación para el Desarrollo Energético y Productivo, una propuesta que acerca a estudiantes y docentes a la industria minera y petrolera.

El espacio despertó gran interés entre los jóvenes que participaron del encuentro y permitió difundir las oportunidades de capacitación vinculadas a una de las áreas estratégicas para la provincia.

Según informó el Gobierno de Río Negro, en la Manzana Histórica de Viedma se realizó la jornada bajo el lema «Proyectá tu Futuro», organizado por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, que reunió a cientos de estudiantes de Viedma, Patagones, Guardia Mitre y San Javier. Durante el encuentro, pudieron conocer la oferta educativa de más de 16 instituciones y distintas alternativas de formación para continuar sus estudios.

Uno de los espacios que mayor interés despertó fue el de Ticmas, que junto al Gobierno de Río Negro lleva adelante distintos trayectos y diplomaturas en el marco del Programa de Formación para el Desarrollo Energético y Productivo de Río Negro.

La propuesta está vinculada con la industria minera y petrolera y está destinada tanto a estudiantes como a docentes. El objetivo es acercar herramientas de formación sobre áreas relacionadas con el desarrollo energético y productivo de la provincia.

La referente de Ticmas, Débora Bercovich, destacó el interés de los estudiantes y señaló que los cursos buscan acercar a los jóvenes de nivel secundario a la industria minera y petrolera.

«Estamos presentes con los cursos en los que la provincia de Río Negro está apostando muy fuerte al futuro de sus estudiantes y a la próxima matriz productiva de lo que va a ser Río Negro», señaló.

En ese sentido, explicó que no es necesario contar con conocimientos técnicos previos para participar, sino tener interés en conocer el sector y sus posibilidades. «La verdad que es algo que va a redefinir el futuro de la provincia y es muy importante que dediquen ese poquito de tiempo que se les pide para poder realmente acercarse a algo que va a ser el futuro exponencial de Río Negro», agregó.

Los cursos fueron desarrollados por Ticmas junto a la Provincia y especialistas del sector. La propuesta se extiende durante ocho semanas e incluye contenidos específicos y clases sincrónicas que permiten a los estudiantes interactuar con tutores especializados.

«Esto les va a permitir sacarse las dudas con tutores especializados y también conocer chicos de otros colegios, cruzar ideas y, por qué no, hacer proyectos que puedan llegar a transformar el futuro de Río Negro el día de mañana», explicó Bercovich.

A pocas horas del comienzo de Proyectá tu Futuro, el espacio de Ticmas ya había recibido la visita de unos 120 estudiantes. Según explicó Bercovich, el 80% de quienes se acercaron ya se había inscripto, de cara al inicio de una nueva cohorte del curso Introducción a la Industria del Petróleo, destinado a estudiantes que transitan los últimos años del nivel secundario.

¿Cómo sumarse?

Según explicaron, la propuesta continuará con nuevas cohortes y busca ampliar el acercamiento de los jóvenes a los conocimientos y las oportunidades vinculadas con la industria energética.

Quienes estén interesados pueden inscribirse en este formulario: https://airtable.com/apprM13lZPdklNhkO/pagcwi3FS73Ig1TVw/form .

«Esta es una gran oportunidad. Es un curso muy dinámico que lo van a poder hacer desde su casa y conectándose una vez por semana a los espacios sincrónicos con los tutores y la verdad que vale la pena hacerlo«, sostuvo Bercovich.

El curso comprende seis módulos de contenido, un examen por módulo y cuatro prácticas grupales. Los contenidos abarcan energía, fuentes y matriz energética; combustibles fósiles, historia y reservas; hidrocarburos e industria petrolera en Río Negro; upstream, perforación, terminación y producción; downstream, transporte, refinación y comercialización; y cadenas de valor en la industria energética y petrolera.