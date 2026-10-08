Formación en Vaca Muerta: Neuquén reunirá a más de 120 estudiantes de Ingeniería en Petróleo de todo el país

El congreso es organizado por estudiantes del Capítulo Estudiantil de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). Foto: gentileza.

Neuquén será sede del XX Congreso de Capítulos Estudiantiles de la Society of Petroleum Engineers (SPE) Argentina, un encuentro que reunirá a más de 120 estudiantes de Ingeniería en Petróleo pertenecientes a capítulos estudiantiles de seis universidades del país.

El congreso es organizado por estudiantes del Capítulo Estudiantil de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), integrante de la SPE Patagonia Section, y se realizará del 12 al 16 de octubre.

El encuentro apunta a ser un espacio de intercambio académico y técnico entre futuros profesionales de la industria hidrocarburífera. Cuenta con el aval institucional y académico de la Facultad de Ingeniería de la UNCo, y fue declarado de interés por el Poder Legislativo de la Provincia del Neuquén.

Capacitación vinculada a la experiencia petrolera

El programa del congreso contempla conferencias técnicas, paneles de discusión, visitas a yacimientos y competencias académicas, entre ellas el PetroBowl.

Estas actividades están orientadas a complementar la formación universitaria con experiencias vinculadas directamente con la industria y a generar espacios de intercambio entre estudiantes de distintas instituciones.

La elección de Neuquén como sede, además, reviste un carácter estratégico, dado que la región es el principal polo hidrocarburífero del país a partir del desarrollo de la Cuenca Neuquina y Vaca Muerta.

La organización del congreso está a cargo de estudiantes del capítulo estudiantil de la UNCo. El equipo responsable está integrado por Juan Ignacio Chasvin (presidente), Vanesa Seguel, (vicepresidenta), Fanny Velázquez (officer), Gerónimo Echevarría (secretario), Lizbeth Torres (líder de actividades), Rocío Soruco (líder de prensa y difusión), Camila Peréz (líder de nuevos miembros), y Gonzalo Aguilera (tesorero).