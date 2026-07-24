La carrera por abastecer a la IA abre una oportunidad para la industria nuclear argentina: de qué se trata el proyecto

La iniciativa apunta a garantizar un suministro eléctrico continuo para la infraestructura digital que respalda las operaciones de DirecTV Latinoamérica y Sky Brasil, en un contexto de creciente demanda energética de los datacenters. Foto gentileza.

La expansión de los centros de datos y el crecimiento de la inteligencia artificial están impulsando una nueva búsqueda de fuentes de energía capaces de garantizar un suministro continuo y confiable. En ese escenario, una alianza entre la firma europea Terra Innovatum y Waiken ILW, el holding de medios y tecnología del Grupo Werthein, podría abrir una oportunidad para la industria nuclear argentina, ya que el proyecto contempla la participación de Combustibles Nucleares Argentinos (Conuar) en el desarrollo de los microrreactores que abastecerían esa infraestructura.

Uno de los aspectos más relevantes para el país es la participación prevista de Conuar, empresa integrada por el Grupo Pérez Companc y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que mantiene un acuerdo estratégico con Terra Innovatum para estudiar la fabricación de componentes críticos del reactor.

El entendimiento contempla el desarrollo y la estandarización de procesos de fabricación de estructuras elaboradas con aleaciones de zirconio y acero inoxidable, materiales ampliamente utilizados en la industria nuclear. Además, ambas compañías analizan la posibilidad de instalar en Argentina un centro de ensamblaje desde el cual podrían abastecerse futuros proyectos en América Latina, fortaleciendo la participación local en la cadena de valor de esta tecnología.

Recientemente, las compañías firmaron una carta de intención (LOI) para analizar el despliegue de hasta 8 megavatios (MW) de potencia mediante la instalación de ocho microrreactores modulares SOLO, de 1 MW cada uno. El objetivo es suministrar energía a los centros de datos que sostienen las operaciones de DirecTV Latinoamérica desde Argentina y de Sky Brasil, en Jaguariúna, bajo un esquema de generación «behind the meter», es decir, directamente en el lugar donde se consume la electricidad.

El acuerdo constituye el primer anuncio de despliegue comercial de Terra Innovatum en América Latina. Según explicó la compañía, la iniciativa funcionará además como una prueba de concepto para extender el uso de esta tecnología a otras operaciones de alto consumo energético dentro del grupo Waiken ILW y, en el futuro, a otros sectores que requieren un suministro eléctrico permanente.

«Esta iniciativa tiene como objetivo proporcionar soluciones de energía limpia fiables para los centros de datos de Waiken ILW y, al mismo tiempo, servir como prueba de concepto para otras operaciones de gran consumo energético y largo plazo dentro del grupo», señaló Alessandro Petruzzi, cofundador y director ejecutivo de Terra Innovatum Global.

El ejecutivo sostuvo además que las infraestructuras de comunicaciones críticas necesitan un abastecimiento energético continuo y resiliente, por lo que considera que la energía nuclear para autoconsumo representa una oportunidad que trasciende a los centros de datos dedicados a inteligencia artificial.

En ese sentido, indicó que la tecnología también puede responder a las necesidades de sectores como telecomunicaciones, medios de comunicación y otras infraestructuras estratégicas.

Desde Terra Innovatum también destacaron que la plataforma SOLO fue concebida para adaptarse a distintos mercados y aplicaciones. «La colaboración con Waiken ILW pone de manifiesto la fortaleza comercial de nuestra cadena de suministro global y la versatilidad de la tecnología SOLO. Es una plataforma escalable para centros de datos, infraestructura en la nube, telecomunicaciones, servicios financieros, salud e instalaciones industriales», afirmó Giordano Morichi, socio fundador y director de Desarrollo de Negocios y Relaciones con Inversores de la empresa.

Cómo es el reactor SOLO

El microrreactor SOLO es un diseño refrigerado por gas capaz de generar 1 MW de potencia eléctrica por unidad y también producir energía térmica para aplicaciones industriales. Utilizará combustible de uranio de bajo enriquecimiento (LEU), similar al empleado en los reactores de agua ligera que operan actualmente en distintos países.

Según Terra Innovatum, el sistema fue diseñado para ofrecer generación continua con un enfoque modular, lo que permitiría fabricar gran parte de sus componentes en planta y reducir tiempos de construcción y costos de despliegue.

Además de abastecer centros de datos, la compañía proyecta aplicaciones en minería, petróleo y gas, producción de acero, fabricación de cemento, desalinización de agua, tratamiento de efluentes y producción de radioisótopos para uso médico.

En paralelo, la empresa avanza con el proceso regulatorio en Estados Unidos. En los últimos días informó que solicitó a la Comisión Reguladora Nuclear (NRC) iniciar una revisión previa a la presentación formal del permiso de construcción del reactor SOLO. La estrategia apunta a completar el proceso regulatorio durante 2026 para iniciar la comercialización de la tecnología hacia 2028, con la expectativa de responder a la creciente demanda global de energía para centros de datos e infraestructura crítica.