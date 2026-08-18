Astra Exploration extiende la mineralización de alta ley en La Manchuria con nuevos resultados de oro

La Manchuria se encuentra en el Macizo del Deseado, una de las principales regiones mineras de Santa Cruz. La Fase III incluyó 16 perforaciones y más de 5.100 metros de sondeos. Fotos gentileza.

La compañía canadiense Astra Exploration informó los análisis de ocho de los 16 pozos realizados entre abril y junio, que en conjunto sumaron 5.176 metros de perforación. Según los resultados, todos los sondeos encontraron intervalos con presencia significativa de oro y/o plata.

Uno de los principales resultados se obtuvo en la Zona Basalto, donde el pozo LMD-148 encontró 2 metros con una ley de 80,54 gramos de oro por tonelada (g/t) y 44,5 g/t de plata, a unos 120 metros de profundidad. El resultado confirma, de acuerdo con Astra, que la mineralización de alta ley continúa en profundidad en este sector.

Cuando se habla de una mineralización de alta ley, se está hablando de un sector de un yacimiento minero que tiene una concentración muy alta de un metal o elemento valioso, en este caso oro y plata, por cada tonelada de roca. Esto significa que el material es de gran calidad y muy rentable para extraer.

Pozos de la Fase III perforados hasta la fecha, con los resultados de los primeros ocho pozos resaltados en verde. Los mejores resultados de perforación se definen como diseminados (azul claro) y de alta ley (rojo y morado). Todos los valores están expresados ​​en g/t. Gráfico gentileza Astra Exploration.

También se registraron resultados destacados en la Zona Principal. El pozo LMD-142 interceptó 7 metros con 1,56 g/t de oro equivalente, además de un tramo de un metro con 15,85 g/t de oro y 219,8 g/t de plata.

En otro de los sondeos, el LMD-143, la empresa encontró 56 metros con 0,50 g/t de oro equivalente, junto con una veta de 0,9 metros que presentó 2,76 g/t de oro y 540,6 g/t de plata. Además, una estructura asociada a otra zona mineralizada registró 2 metros con 26,23 g/t de oro.

El pozo LMD-144 también confirmó la continuidad de la mineralización en profundidad, con un intervalo de 0,58 metros que alcanzó 20,94 g/t de oro y 9,9 g/t de plata.

Más mineralización hacia el noreste

Los resultados también permitieron identificar zonas más amplias de mineralización diseminada, es decir, concentraciones de oro y plata distribuidas en la roca y no solamente en vetas.

En el área ubicada entre las zonas Principal y Oriental, el pozo LMD-146 encontró 21 metros con 0,87 g/t de oro equivalente. En tanto, en la Zona Oriental, el LMD-145 interceptó 54 metros con 0,86 g/t de oro equivalente.

Astra señaló que estos resultados muestran la coexistencia de dos tipos de mineralización en La Manchuria: vetas con concentraciones elevadas de oro y plata y sectores más extensos con mineralización diseminada.

La compañía también destacó que las mejores leyes aparecen asociadas principalmente a determinadas rocas volcánicas, mientras que los sectores donde predominan otras unidades de roca presentan valores más bajos.

La Fase III no se limitó a las perforaciones. El programa incluyó además estudios geofísicos que permitieron definir nuevos objetivos de exploración en el área.

Con esa información, Astra prevé iniciar la Fase IV de perforación a comienzos de octubre, con el objetivo de ampliar la exploración tanto en las zonas que ya mostraron mineralización como en nuevos sectores.

El director ejecutivo de Astra, Brian Miller, sostuvo que los resultados respaldan la realización de una campaña de mayor escala y señaló que la compañía cuenta con los recursos financieros para avanzar con el programa.

La Manchuria comprende más de 5.600 hectáreas en el Macizo del Deseado, una de las principales zonas de metales preciosos de Santa Cruz. El proyecto contiene mineralización conocida de oro y plata y todavía presenta áreas con potencial de exploración.

Astra tomó el control del 80% del proyecto

Los nuevos resultados se conocen pocos días después de que Astra ejerciera su derecho para adquirir una participación del 80% en las propiedades mineras de La Manchuria, tras superar los US$3 millones de gastos de exploración comprometidos.

La participación restante del 20% corresponde a Patagonia Gold. Astra, además, tiene la opción de aumentar su participación hasta el 90% mediante el pago de US$5 millones a Patagonia Gold antes de agosto de 2028, sujeto a las condiciones previstas en el acuerdo.

La participación de Patagonia Gold se mantendrá mientras no se alcance el hito establecido en el acuerdo: la publicación de un informe técnico que identifique al menos 1 millón de onzas de oro equivalente en recursos minerales inferidos, indicados o una combinación de ambas categorías.

Una vez alcanzado ese objetivo, ambas compañías deberán financiar los gastos del proyecto en proporción a sus respectivas participaciones.