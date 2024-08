La mesa del Litio apuesta al RIGI para asegurar inversiones por US$19.000 millones

Los gobernadores de Jujuy, Salta y Catamarca, Carlos Sadir, Gustavo Sáenz, Raúl Jalil respectivamente, se reunieron para revisar la agenda de la Mesa del Litio y la situación de cada provincia respecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En total, en las tres jurisdicciones está previsto un total de US$19.000 millones en inversiones.

«Además del potencial de inversiones en cobre y litio, se estima la creación de aproximadamente 15.000 puestos de trabajo en la construcción de estos proyectos. Durante la reunión de los gobernadores de Salta, Jujuy y Catamarca también dialogaron sobre consensuar una línea común de aportes y regalías mineras en las tres provincias», indicaron desde el gobierno de Salta.

El encuentro se llevó a cabo en la Casa de Salta, donde estudiaron el potencial impacto del RIGI en las tres provincias. En Salta, el proyecto de adhesión está en tratamiento en la Cámara de Diputados, mientras que Jujuy ya adhirió y Catamarca está en proceso.

«El potencial de inversiones que adherirían al RIGI con proyectos de cobre y litio en las tres provincias es de US$19.000 millones y una generación de empleo de aproximadamente 15.000 puestos de trabajo en la construcción de estos proyectos», señalaron. De estos, US$ 9.000 millones parten de proyectos en Salta, US$ 7.000 millones a Catamarca, y US$ 3.000 a Jujuy.

“Es una prioridad para nosotros la contratación de mano de obra local, el desarrollo de proveedores locales y la mejora de infraestructura, elementos indispensables para la licencia social de la minería”, aseguró Sáenz después de la reunión.

Los mandatarios también hablaron sobre acordar una línea común de aportes y regalías mineras en Salta, Jujuy y Catamarca.

Además, durante la reunión se designó a la ex secretaria de Energía, Flavia Royón como Secretaria Ejecutiva de la Mesa del Litio. “Agradecemos su compromiso y dedicación y estamos convencidos de que será un gran aporte para nuestras provincias por su destacada experiencia”, marcaron los referentes provinciales.

Por su parte, Sadir expresó que el RIGI asegurará inversiones y abrirá «oportunidades de desarrollo en la región a partir de la construcción de proyectos de exploración y extracción, integración de cadenas de proveedores locales, contratación de mano de obra y mejora de infraestructura, agregado a todo ello más planes ejecutivos de inversión para la industria«.

Mesa del Litio: en cuáles proyectos se divide la inversión en Salta

La provincia con mayor cantidad de proyectos de litio es Salta, que sumado a los potenciales desarrollos de cobre, las inversiones podrían llegar a US$ 9.000 millones. Allí, seis mineras proyectan aplicar al RIGI: Posco Argentina, Ganfeng, First Quantum Minerals, Eramet, Río Tinto y Alpha Lithum/Tecpetrol.

Posco Argentina planea aplicar al régimen de incentivos para las fases 2 y 3 de su proyecto de litio de 2.000 millones de dólares y evaluarán futuras inversiones. Ganfeng analiza construir su nuevo proyecto del mineral con una inversión de casi 1.000 millones de dólares.

First Quantum Minerals busca los incentivos para su proyecto de cobre Taca Taca, que tiene una inversión estimada de 4.000 millones de dólares. Eramet lo aplicaría con la fase 2 de su proyecto de litio Centenario Ratones.

Río Tinto avanza con la construcción de su planta de 3.000 toneladas de litio y el año que viene evalúa la construcción de una planta de 50.000 toneladas. Alpha Lithum/Tecpetrol también estudia la construcción de sus proyectos en el corto plazo.