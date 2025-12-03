La OPEP+ busca hacer frente a la volatilidad del precio internacional del petróleo

La medida busca asegurar estabilidad y evaluar los riesgos de la coyuntura actual para los miembros de la OPEP+

Debido a la alta volatilidad de los precios internacionales del petróleo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados (OPEP+) acordó mantener sus niveles de producción hasta principios de 2026 para asegurar una mayor estabilidad. Entre las causas de la incertidumbre en el mercado se encuentran riesgos geopolíticos como la guerra de Ucrania-Rusia y las tensiones crecientes entre EE. UU. y Venezuela.

La reciente confirmación del plan de congelar la producción durante tres meses anunciado en noviembre por la OPEP+ busca demostrar la voluntad de actuar en caso de que aumente la volatilidad de los precios.

Dos de los países que protagonizan distintos escenarios que añaden incertidumbre en el mercado son miembros o aliados de la OPEP+: Venezuela es miembro original de la organización, mientras que Rusia es uno de los países aliados con la organización.

Uno de los factores es la espera de los resultados de las negociaciones de paz para poner fin a la guerra en Ucrania. Uno de los últimos ataques que impactaron en el precio del petróleo ocurrió en el Mar Negro cuando drones ucranianos atacaron a dos barcos petroleros rusos que navegaban hacia el puerto de Novorossiysk, lo que dejó a ambos buques quedaron fuera de servicio.

Por otro lado, crecieron las dudas respecto a la situación de Venezuela y el temor a un bloqueo de sus exportaciones, después de que el presidente de EE. UU. Donald Trump asegurara que «el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela» debería considerarse cerrado en su totalidad.

La tensión entre EE. UU. y Venezuela, incremento desde septiembre debido al importante despliegue militar que realiza el país norteamericano bajo el argumento de detener el presunto tráfico de drogas desde el país gobernado por Nicolas Maduro.

En cambio, desde Caracas se aseguró que el objetivo del operativo a gran escala que desarrolla EE.UU. es buscar un cambio de régimen y controlar las importantes reservas de petróleo que tiene en su territorio.

En este contexto, la medida de la OPEP+ también buscar darle tiempo para evaluar los riesgos que puede implicar los actuales riesgos que tiene la geopolítica actual para sus suministros de sus países miembros.