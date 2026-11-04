La Pampa busca atraer inversiones de Vaca Muerta con un plan de beneficios fiscales

El Gobierno de La Pampa puso en marcha un plan para atraer inversiones vinculadas con Vaca Muerta y ampliar la participación de las empresas provinciales en la cadena de abastecimiento de la actividad hidrocarburífera. La iniciativa fue presentada por el gobernador Sergio Ziliotto, y combina beneficios fiscales, herramientas de financiamiento y facilidades para la instalación de emprendimientos productivos.

El denominado Plan de Integración Productiva con Vaca Muerta forma parte del Plan de Desarrollo Económico y Productivo La Pampa 2026-2030. Entre sus principales incentivos incluye exenciones de hasta el 100% de los impuestos provinciales alcanzados por el régimen, estabilidad fiscal por 15 años y acceso a tierras públicas en condiciones promocionales.

También contempla tierras fiscales a valores promocionales y herramientas de financiamiento bonificado, entre ellas líneas canalizadas a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), según los detalles difundidos sobre el programa.

El decreto de implementación invita a los municipios pampeanos a eliminar las tasas locales que alcancen a los proyectos de inversión vinculados con Vaca Muerta. La medida, en ese caso, requiere la adhesión de los gobiernos municipales. «Nosotros queremos empresarios que paguen salarios, no impuestos. El salario es el que derrama en la economía», señaló Ziliotto.

La presentación se realizó en el Centro Cultural MEDASUR, en Santa Rosa. Foto: Gobierno de La Pampa.

La presentación se realizó en el Centro Cultural MEDASUR, en Santa Rosa, ante cerca de 360 asistentes, de los cuales cerca de 200 eran empresarios. Según la Provincia, el objetivo es captar compañías que puedan ofrecer bienes y servicios a la industria petrolera y gasífera, además de fortalecer el entramado productivo local y generar empleo.

«Claramente no podríamos estar ausentes de ese boom productivo, de esa joya que la República Argentina tiene hoy y que es Vaca Muerta», afirmó el gobernador.

Un nodo logístico de 500 hectáreas en 25 de Mayo

La primera implementación territorial del programa estará ubicada en 25 de Mayo, en el cruce de la Ruta Provincial 20 y la Ruta Nacional 151. Allí se proyecta un nodo logístico e industrial de 500 hectáreas que contará con acceso a agua, energía y conectividad.

El Gobierno provincial asumirá la inversión inicial para dotar al predio de esos servicios y ofrecerá terrenos a precios promocionales para facilitar la radicación de empresas vinculadas con la actividad hidrocarburífera.

La ubicación busca aprovechar la cercanía con los corredores de Vaca Muerta y mejorar la conexión con localidades como Catriel y Rincón de los Sauces. El espacio podrá albergar proveedores de bienes, firmas de logística, talleres, empresas de mantenimiento y otros emprendimientos asociados a la industria energética.

Los beneficios del plan no estarán limitados a 25 de Mayo, ya que el régimen contempla la posibilidad de establecer zonas de promoción productiva en distintos puntos de La Pampa, tanto en inmuebles provinciales y municipales como en terrenos privados.