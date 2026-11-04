Causa ANDIS: la Justicia aún espera el peritaje de Gendarmería sobre los audios de Diego Spagnuolo (Foto: Clarín Fotografía)

Mientras avanza la causa, la Justicia informó que aún espera el informe de Gendarmería sobre los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, cuyos resultados ya habían sido adelantados por el Ejecutivo.

Causa ANDIS: qué revelaron sobre los audios de Spagnuolo

Aunque el Gobierno difundió ese peritaje, realizado por la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses, el estudio todavía no se incorporó al expediente porque no fue remitido por las vías correspondientes.

El pasado viernes, la Casa Rosada emitió un comunicado indicando que los peritos no lograron constatar la autenticidad de los archivos que dieron inicio a la investigación. Señalaron además la presencia de cortes, discontinuidades, inconsistencias y signos compatibles con una regrabación.

En la misma línea, la fuerza de seguridad tampoco descartó una eventual manipulación con herramientas de inteligencia artificial ni pudo atribuir técnicamente las voces a los imputados.

Por último, la imposibilidad de arribar a una conclusión definitiva respondería a que se habría «interrumpido» la cadena de custodia del material antes de que interviniera la Justicia penal.