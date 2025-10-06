La receta de un partner argentino de Amazon para la digitalización de las pymes de Vaca Muerta

“Cada PyME es un mundo: hay que sentarse a entender qué hace y qué quiere lograr”, dijo Alejandro Pozzi, CEO de TeraCloud.

La digitalización dejó de ser un horizonte lejano y se transformó en una necesidad concreta para las empresas que quieren sostener su competitividad. Desde esa mirada, TeraCloud, una consultora de tecnología con equipos en Córdoba y Buenos Aires, viene trabajando como partner de Amazon Web Services (AWS) para acercar a las PyMEs un modelo de adopción simple y escalable.

La compañía fue creada en 2018 por dos colegas y amigos del mundo IT: Alejandro Pozzi y Damián Olguin. Un neuquino y un cordobés, respectivamente. Así surgió una start up que brinda soluciones en la nube con la que puedan contar las pymes de todo el país y de distintos sectores.

Alejandro Pozzi, fundador y CEO de la empresa, resumió el desafío en una fórmula de tres pasos.

“Lo primero es llevar los datos a la nube, lo que se conoce como backup. Es rápido, económico y se puede concretar en pocos días”, apuntó en una entrevista con EnergíaOn en el stand de Diario RÍO NEGRO en la Argentina Oil & Gas.

“El segundo paso es reformular esa información para alinearla con los objetivos del negocio y que realmente sirva para crecer. Y el tercero es la etapa más avanzada: contar con tableros de control en tiempo real que permitan tomar decisiones basadas en datos”, explicó.

La consultora trabaja con clientes de distintos sectores, más allá del oil & gas, y ya tiene presencia en toda América. Para Pozzi, el cambio que ofrece el modelo nube es profundo: “Antes la tecnología de punta estaba reservada a las grandes compañías. Hoy cualquier PyME puede acceder a las mismas herramientas que usa YPF, sin necesidad de una inversión inicial fuerte. Se paga únicamente por lo que se utiliza, lo que permite empezar chico e ir creciendo según la necesidad, desde seguridad hasta inteligencia artificial”.

La estrategia de TeraCloud apunta a cerrar la brecha que todavía existe en muchas PyMEs de servicios, que mantienen procesos manuales o poco eficientes. “Cada PyME es un mundo. Hay que sentarse a entender qué está haciendo y, sobre todo, qué quiere lograr. Ahí aparece el valor de la nube: digitalizar esos procesos para ganar eficiencia y competitividad”, señaló.

El paso de la digitalización también abre la puerta a la inteligencia artificial. Una vez que la información está en la nube, es posible probar modelos predictivos a bajo costo y con implementación veloz. “Se pueden ver históricos de la empresa, generar proyecciones y tomar mejores decisiones técnicas y de negocio. Las ventajas son muchísimas”, destacó.

El vínculo con Amazon, uno de los principales proveedores globales de nube, le da a TeraCloud la posibilidad de ofrecer a las empresas no solo las herramientas de implementación, sino también beneficios como créditos promocionales para incentivar proyectos. “En Houston, un polo fuerte del oil & gas, AWS es prácticamente el estándar. Y en Argentina YPF la está utilizando para toda su innovación tecnológica. Nosotros acercamos esas mismas soluciones a las PyMEs”, subrayó Pozzi.

La empresa también prepara un programa de talleres gratuitos en alianza con cámaras empresariales, orientados a mostrar de forma práctica lo que se puede lograr con esta tecnología. “Tenemos un equipo de data e inteligencia artificial en Neuquén listo para dar estas capacitaciones. La idea es que la gente se lleve su cuenta y empiece a probar la nube por sí misma, que vea el valor que trae a su negocio”, adelantó.

El mensaje final es directo y busca interpelar a las compañías que aún dudan en dar el salto: “El mercado exige modernización y agilidad, y las PyMEs que den este paso van a estar mejor posicionadas”, afirmó Pozzi.