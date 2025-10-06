La receta de un partner argentino de Amazon para la digitalización de las pymes de Vaca Muerta
TeraCloud, una consultora de tecnología especializada en infraestructura en la nube, fundada por un neuquino y que tiene oficinas en Córdoba y Buenos Aires.
La digitalización dejó de ser un horizonte lejano y se transformó en una necesidad concreta para las empresas que quieren sostener su competitividad. Desde esa mirada, TeraCloud, una consultora de tecnología con equipos en Córdoba y Buenos Aires, viene trabajando como partner de Amazon Web Services (AWS) para acercar a las PyMEs un modelo de adopción simple y escalable.
La compañía fue creada en 2018 por dos colegas y amigos del mundo IT: Alejandro Pozzi y Damián Olguin. Un neuquino y un cordobés, respectivamente. Así surgió una start up que brinda soluciones en la nube con la que puedan contar las pymes de todo el país y de distintos sectores.
Alejandro Pozzi, fundador y CEO de la empresa, resumió el desafío en una fórmula de tres pasos.
“Lo primero es llevar los datos a la nube, lo que se conoce como backup. Es rápido, económico y se puede concretar en pocos días”, apuntó en una entrevista con EnergíaOn en el stand de Diario RÍO NEGRO en la Argentina Oil & Gas.
“El segundo paso es reformular esa información para alinearla con los objetivos del negocio y que realmente sirva para crecer. Y el tercero es la etapa más avanzada: contar con tableros de control en tiempo real que permitan tomar decisiones basadas en datos”, explicó.
La consultora trabaja con clientes de distintos sectores, más allá del oil & gas, y ya tiene presencia en toda América. Para Pozzi, el cambio que ofrece el modelo nube es profundo: “Antes la tecnología de punta estaba reservada a las grandes compañías. Hoy cualquier PyME puede acceder a las mismas herramientas que usa YPF, sin necesidad de una inversión inicial fuerte. Se paga únicamente por lo que se utiliza, lo que permite empezar chico e ir creciendo según la necesidad, desde seguridad hasta inteligencia artificial”.
La estrategia de TeraCloud apunta a cerrar la brecha que todavía existe en muchas PyMEs de servicios, que mantienen procesos manuales o poco eficientes. “Cada PyME es un mundo. Hay que sentarse a entender qué está haciendo y, sobre todo, qué quiere lograr. Ahí aparece el valor de la nube: digitalizar esos procesos para ganar eficiencia y competitividad”, señaló.
El paso de la digitalización también abre la puerta a la inteligencia artificial. Una vez que la información está en la nube, es posible probar modelos predictivos a bajo costo y con implementación veloz. “Se pueden ver históricos de la empresa, generar proyecciones y tomar mejores decisiones técnicas y de negocio. Las ventajas son muchísimas”, destacó.
El vínculo con Amazon, uno de los principales proveedores globales de nube, le da a TeraCloud la posibilidad de ofrecer a las empresas no solo las herramientas de implementación, sino también beneficios como créditos promocionales para incentivar proyectos. “En Houston, un polo fuerte del oil & gas, AWS es prácticamente el estándar. Y en Argentina YPF la está utilizando para toda su innovación tecnológica. Nosotros acercamos esas mismas soluciones a las PyMEs”, subrayó Pozzi.
La empresa también prepara un programa de talleres gratuitos en alianza con cámaras empresariales, orientados a mostrar de forma práctica lo que se puede lograr con esta tecnología. “Tenemos un equipo de data e inteligencia artificial en Neuquén listo para dar estas capacitaciones. La idea es que la gente se lleve su cuenta y empiece a probar la nube por sí misma, que vea el valor que trae a su negocio”, adelantó.
El mensaje final es directo y busca interpelar a las compañías que aún dudan en dar el salto: “El mercado exige modernización y agilidad, y las PyMEs que den este paso van a estar mejor posicionadas”, afirmó Pozzi.
Comentarios