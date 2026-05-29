Crimen en Sargento Vidal: declaran culpable al segundo acusado por el homicidio de Braian García

El Foro Penal de Cipolletti dio un paso definitivo este viernes hacia el cierre de una causa que conmocionó a la región. En una audiencia virtual, un tribunal declaró de forma unánime responsable penal al segundo implicado en el homicidio de Braian Ezequiel García, ocurrido en enero de 2024 en una chacra de Sargento Vidal.

Con este fallo, la Justicia rionegrina ya condenó a los dos autores materiales del crimen. En los próximos días se llevará a cabo el juicio de cesura, instancia donde se debatirá y definirá el monto de la pena que le corresponderá cumplir al ahora declarado culpable.



Un fallo unánime y múltiples delitos

El presidente del tribunal fue el encargado de leer el veredicto que avaló en su totalidad el requerimiento del Ministerio Público Fiscal. Los magistrados concluyeron que el imputado es coautor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con portación ilegal de arma de fuego de guerra (en calidad de autor), y en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego.

El magistrado a cargo de la lectura destacó que, a lo largo de las cinco jornadas que duró el debate oral y público, la fiscalía logró acreditar con solidez tanto la existencia del hecho como la responsabilidad del acusado. En ese sentido, subrayó que no existió ningún tipo de controversia entre los miembros del tribunal a la hora de dictar el fallo condenatorio.

Emboscada, disparos y robo en la madrugada

Según la teoría del caso que logró probar el Ministerio Público Fiscal, el violento episodio tuvo lugar en la madrugada del 23 de enero de 2024. En una chacra de la localidad de Sargento Vidal, dos hermanos emboscaron a Braian García y lo atacaron ferozmente con un arma de fuego calibre 9 milímetros.

La autopsia: El cuerpo de la víctima presentaba cuatro impactos de bala. Tres de los proyectiles dieron en su pierna derecha, mientras que el cuarto —y fatal— ingresó por la espalda a la altura del tórax, provocándole la muerte de forma inmediata en el lugar.

Lejos de detenerse tras el ataque, los agresores aprovecharon la vulnerabilidad de la escena para sustraer las pertenencias de García y de una mujer que lo acompañaba, dándose a la fuga inmediatamente después.

El primer hermano ya cumple condena

Este juicio cierra el círculo sobre los responsables del homicidio. Cabe recordar que el año pasado, el primero de los hermanos involucrados asumió su culpabilidad mediante un juicio abreviado. En dicha instancia, fue declarado responsable penal por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y recibió una pena de 10 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Próximo paso: El juicio de cesura

El futuro del segundo condenado se terminará de definir en el corto plazo. A partir de la lectura de este veredicto, se abre un plazo de cinco días hábiles para que las partes presenten nuevas pruebas. Una vez agotado ese tiempo, se fijará la fecha para el juicio de cesura, donde la fiscalía y la defensa debatirán los años de cárcel que se le impondrán.