La fábrica artesanal argentina que ganó 11 medallas y fue reconocida como la mejor de Sudamérica

La cerveza artesanal argentina volvió a tener una protagonista destacada en los principales certámenes de la región. Astor Birra fue distinguida como la mejor cervecería de Argentina y también como la mejor de Sudamérica tras una actuación sobresaliente en ambas competencias.

La firma acumuló 11 medallas entre la Copa Argentina de Cervezas y la South Beer Cup, un resultado que la llevó a quedarse con los máximos reconocimientos otorgados por los concursos este año.

Astor Birra y las 11 medallas que la llevaron a la cima

La Copa Argentina de Cervezas es considerada la competencia nacional más relevante del sector. Desde su creación en 2016 reúne a productores de todo el país y en la última edición recibió más de mil muestras para evaluación.

Las cervezas fueron sometidas a catas a ciegas realizadas por jueces certificados por el programa BJCP. Participaron especialistas de Estados Unidos, Europa y distintos países de Sudamérica.

En ese certamen, Astor Birra- nacida en la ciudad de La Plata- obtuvo cuatro medallas de oro con «RIS Café», «West Coast IPA», «De pronto Saaz» y «La Vuelta del 420″. Además consiguió dos bronces con «La cholga de la lora» e «Imperial Stout».

La South Beer Cup, en tanto, reúne exclusivamente a cervecerías que lograron medallas de oro durante el año previo. En esta edición participaron representantes de siete países sudamericanos.

El bicampeonato que logró una de las cervecerías más premiadas

En la South Beer Cup, Astor Birra sumó dos medallas de oro, una de plata y dos de bronce. Los reconocimientos fueron para Session IPA, «La Vuelta del 420», «De pronto Saaz», «Imperial Stout» y «Ana Ferreira».

La historia de la empresa comenzó en Tolosa, impulsada por tres amigos surgidos del Colegio Nacional de La Plata. Con el paso de los años desarrolló una propuesta enfocada en la elaboración técnica, la experimentación y la innovación en distintos estilos.

La marca ya había obtenido premios internacionales destacados. Entre ellos, figuran un primer puesto en la Copa de Cervezas de América de 2018, la elección como mejor cervecería argentina en 2021 y una medalla de plata en la World Beer Cup de 2022.

Con el título alcanzado este año, Astor Birra consiguió su segunda consagración como Cervecería del Año en la Copa Argentina de Cervezas. «Con este logro sentimos que elevamos la vara para la producción local y que continuamos poniendo a la cerveza artesanal de la provincia de Buenos Aires en la escena internacional», señalaron sus socios tras recibir las distinciones.