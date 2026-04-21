Sin litio y sin palenes: inventaron un dispositivo que genera electricidad con microorganismos de la tierra 

El dispositivo transforma la actividad biológica del suelo en una fuente continua de energía para pequeños sensores electrónicos. Foto gentileza.

Un grupo de investigadores de la Northwestern University presentó una nueva tecnología que podría abrir una etapa diferente en la alimentación de dispositivos remotos. Se trata de una pila de combustible microbiana diseñada para generar electricidad directamente desde el suelo, utilizando la actividad natural de los microorganismos que viven en la tierra.

Según explicaron, el sistema fue pensado para abastecer sensores utilizados en monitoreo agrícola y ambiental, especialmente en lugares alejados donde cambiar baterías o instalar paneles solares suele ser costoso, complejo o directamente imposible. La propuesta busca ofrecer una fuente energética constante sin depender de infraestructura convencional.

La innovación se basa en un proceso biológico que ocurre de manera natural bajo la superficie. Cuando los microorganismos descomponen materia orgánica, liberan electrones durante su respiración. La nueva celda captura ese intercambio y lo convierte en un flujo eléctrico capaz de alimentar pequeños circuitos electrónicos.

¿En que cosiste el proyecto?

Para lograrlo, los científicos diseñaron una estructura con un ánodo de fibra de carbono enterrado verticalmente en el suelo y un cátodo conductor ubicado en la superficie. Esa disposición permite aprovechar la diferencia química entre ambas zonas del terreno y mejorar la transferencia de carga sin deteriorar rápidamente los materiales.

Uno de los aspectos más destacados del desarrollo es que el dispositivo logró mantener una potencia estable incluso durante períodos prolongados de sequía. Según los ensayos realizados por el equipo, la pila siguió funcionando con niveles de humedad del suelo considerablemente bajos, un factor clave para su aplicación en regiones áridas o de clima variable.

A diferencia de las baterías tradicionales de litio, esta tecnología no necesita recambios periódicos ni procesos industriales contaminantes para seguir operando. Al alimentarse de la actividad microbiana del terreno, el sistema puede sostenerse de manera autónoma durante largos períodos, reduciendo tanto los costos de mantenimiento como el impacto ambiental.

Los investigadores también incorporaron un cátodo resistente a la corrosión para evitar que la acidez natural del suelo afecte el rendimiento con el paso del tiempo. Esa mejora permite que los sensores puedan permanecer instalados durante meses o incluso años sin intervenciones frecuentes.

Las pruebas fueron realizadas en distintos entornos, tanto rurales como urbanos, y mostraron resultados consistentes en diversas condiciones de temperatura. La estabilidad del sistema refuerza la posibilidad de utilizarlo en aplicaciones reales vinculadas al seguimiento de humedad, temperatura y composición química del suelo en tiempo real.

En el sector agropecuario, esta tecnología podría facilitar una nueva generación de monitoreo inteligente. Los productores podrían contar con sensores permanentes distribuidos en grandes superficies sin necesidad de reemplazar fuentes de energía de manera constante, mejorando la precisión de los datos y la eficiencia de las decisiones.

Más allá del campo, el desarrollo también se inscribe dentro de una tendencia emergente conocida como electrónica biótica. Esta disciplina busca integrar procesos biológicos con dispositivos tecnológicos para crear sistemas autosustentables capaces de interactuar con el ambiente sin depender de fuentes externas de energía.

El equipo liderado por Bill Yen publicó los resultados técnicos en el Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies. Si la tecnología logra escalarse comercialmente, podría convertirse en una alternativa concreta para alimentar sensores en lugares donde hoy la energía sigue siendo una limitación.