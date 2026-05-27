Salud anunció el programa Nacional para el diagnóstico y tratamiento del ACV: proponen una nueva red de ayuda

Los Accidentes Cerebro Vasculares (ACV) afectan a más de 50.000 personas en el país al año.

El ministerio de Salud presentó un nuevo programa de apoyo a personas que padezcan Accidentes Cerebro Vasculares (ACV). El anuncio se realizó en compañía del Gobierno bajo la supervisión del ministro Mario Lugones y con la promesa de una nueva red nacional de asistencia.

La presentación tuvo como testigos a trabajadores de salud, especialistas sanitarios, referentes internacionales y profesionales en la lucha y prevención de accidentes cerebrovasculares.

La ceremonia tuvo lugar en la apertura del evento Global Stroke Alliance 2026 / VII Latin American Ministerial Meeting. El ministro advirtió sobre el impacto sanitario de esta enfermedad, que es la segunda causa de muerte de la población adulta.

Lugones reflejó los drásticos números de víctimas que padecen ACV: “Más de 50 mil personas por año sufren un ACV en nuestro país y más del 80% de los casos ocurre en personas mayores de 65 años” remarcó el ministro dando a entender que la población presenta factores de riesgo cardiovasculares en diversos sectores etarios, concluyendo que las nuevas generaciones deben fortalecer las estrategias preventivas.

Salud anunció el programa Nacional contra el ACV: qué medidas se presentaron

Lugones afirmó que el programa buscará optimizar la respuesta sanitaria en la totalidad del proceso asistencial del paciente, con el objetivo de reducir los tiempos de atención y ampliar el acceso a tratamientos.

Uno de los objetivos será concretar la implementación de protocolos alineados con estándares internacionales para la aplicación de terapias de reperfusión y tratamientos de alta complejidad en casos requeridos con pacientes de enfermedad avanzada.

El ministro fue claro al afirmar que los métodos de atención nacional deben cambiar: “Un sistema sanitario que solo trabaja en la población actual corre detrás de la enfermedad. Uno que solo trabaja a futuro deja sin respuesta a los que ya están en riesgo hoy. Abordar el ACV es trabajar los dos al mismo tiempo. En Argentina nos hemos propuesto resolver esta ecuación”. Declaró.

Salud buscará dar con una implementación de manera escalonada y en articulación con las provincias y con los distintos actores del sistema sanitario, respetando las competencias jurisdiccionales.

Salud anunció el programa Nacional contra el ACV: una nueva red de ayuda para los pacientes

Lugones mencionó algunos detalles sobre la implementación de una nueva red de asistencia para las personas que padezcan ACV. Su implementación será de manera escalonada y en articulación con las provincias y con los distintos actores del sistema sanitario

El país cuenta con una Red de Hospitales Nacionales para la Atención de ACV en las distintas jurisdicciones, pero la apertura de una nueva red nacional dispondría un circuito asistencial y organizacional estandarizado para optimizar los tiempos críticos de atención neurológica

Dentro de las estrategias, se buscará incluir un módulo específico de rehabilitación y seguimiento para asegurar la continuidad de cuidados posteriores al evento agudo y fortalecer la recuperación de los pacientes.

Con información de NA