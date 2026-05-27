La Justicia Federal frenó el cierre de más de 600 servicios del INTI dispuesto por el Gobierno

La Justicia Federal suspendió de manera provisoria la resolución del Gobierno nacional que ordenaba el cierre de más de 600 servicios técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La medida fue adoptada tras una presentación judicial impulsada por gremios del organismo, que denunciaron un proceso de “vaciamiento institucional”.

El fallo hizo lugar parcialmente al amparo y ordenó al INTI abstenerse de ejecutar acciones vinculadas con la eliminación, transferencia o modificación de funciones técnicas mientras avance la causa judicial. La resolución también frenó movimientos de equipamiento e inventario relacionados con la reestructuración del instituto.

La Justicia frenó el cierre de servicios del INTI: la postura del organismo y los gremios ante los trabajadores afectados

El conflicto comenzó en abril, cuando el INTI confirmó la eliminación de más de 600 servicios debido a la baja demanda y a la necesidad de reducir costos operativos. Desde el organismo aseguraron en ese momento que se respetarían los convenios y compromisos vigentes durante el proceso de transición.

La decisión judicial representó un alivio para cientos de trabajadores que podían verse afectados por el plan de simplificación administrativa impulsado por el Ejecutivo. Según los gremios, la medida comprometía áreas estratégicas vinculadas con controles de calidad, certificaciones y asistencia técnica para industrias.

En Río Negro el INTI cuenta con dependencias en diversas localidades:

Cipolletti (5 trabajadores)

Bariloche (6 trabajadores)

Villa Regina (2 empleados)

Viedma (una técnica)

Para Neuquén hay unas 13 personas en el organismo que está en alerta por el “desguace” promovido desde el gobierno nacional.

La Justicia frenó el cierre de servicios del INTI: la respuesta de ATE ante la medida del Gobierno

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cuestionaron la decisión oficial y sostuvieron que el recorte afectaba capacidades técnicas fundamentales para el funcionamiento industrial y científico del país. El sindicato había advertido además sobre el impacto laboral y operativo de la medida.

El fallo se suma a otras recientes intervenciones judiciales sobre medidas impulsadas por el Gobierno nacional en el marco de su política de ajuste y reorganización del Estado. En las últimas semanas también hubo resoluciones vinculadas con organismos públicos y reformas administrativas.

Mientras continúa el proceso judicial, la resolución del Ejecutivo quedará suspendida de forma preventiva. Ahora, la Justicia deberá analizar el fondo de la presentación gremial para determinar si la medida oficial puede mantenerse o si corresponde su anulación definitiva.