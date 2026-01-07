Boom del litio en Jujuy: Lithium Argentina rompió récords de producción en 2025

El yacimiento Caucharí-Olaroz, en la Puna jujeña, se consolida como una de las principales operaciones de litio de la Argentina y la región. Foto gentileza.

Lithium Argentina cerró 2025 con resultados históricos en su proyecto Caucharí-Olaroz, ubicado en la provincia de Jujuy, al alcanzar un récord anual de producción de carbonato de litio y consolidar una operación estable, eficiente y financieramente sólida. El desempeño posiciona al yacimiento como uno de los principales motores del crecimiento del litio argentino y un activo clave dentro del Triángulo del Litio, según explicó la empresa.

De acuerdo con los resultados operativos preliminares, la producción total del año alcanzó aproximadamente 34.100 toneladas de carbonato de litio, ubicándose en el rango superior de las estimaciones previstas. El punto más alto se registró en el cuarto trimestre, cuando se logró un volumen cercano a las 9.700 toneladas, con una tasa de utilización promedio del 97% de la capacidad nominal de la planta.

Este salto productivo fue acompañado por una reducción sostenida de los costos operativos. La compañía anticipó que los costos en efectivo del último trimestre se ubicaron por debajo de los 6.000 dólares por tonelada, una mejora significativa respecto del trimestre anterior, impulsada por mayores volúmenes, economías de escala y una optimización continua de los procesos industriales.

En el plano financiero, la operación de Caucharí-Olaroz cerró el año con una posición robusta. Durante el último trimestre de 2025 se logró reducir la deuda neta en alrededor de 26 millones de dólares y se mantuvo una liquidez superior a los 150 millones de dólares, entre efectivo disponible y líneas de financiamiento no utilizadas. Este respaldo fortalece la capacidad de la empresa para encarar nuevas inversiones.

Con la fase de puesta en marcha superada, Lithium Argentina avanza ahora hacia su próxima etapa de crecimiento. En diciembre presentó las solicitudes ambientales y de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para una expansión de Fase 2 en Caucharí-Olaroz, que prevé sumar 45.000 toneladas anuales adicionales de capacidad productiva. En paralelo, la empresa trabaja en la presentación del mismo régimen para el proyecto Pozuelos–Pastos Grandes, prevista para el primer trimestre de 2026.

La operación, desarrollada junto a su socio estratégico Ganfeng Lithium, logró superar los desafíos técnicos propios de la altura y el entorno salino de la Puna, y se encamina a operar de forma sostenida a plena capacidad, cercana a las 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería. Gracias a su tecnología de procesamiento de salmuera y a las economías de escala, el proyecto se mantiene dentro del cuartil más bajo de costos de la industria a nivel global.

Además del desempeño productivo, la compañía reafirmó su compromiso con la gestión responsable del agua, el cuidado ambiental y el desarrollo de las comunidades locales, aspectos centrales para garantizar la licencia social en una región clave para la minería del litio.

En este contexto, Lithium Argentina también anunció ajustes en su estructura de liderazgo, orientados a fortalecer la gobernanza y acompañar el crecimiento futuro. Con precios del litio mostrando señales de estabilización a comienzos de 2026, la empresa busca capitalizar su consolidación operativa en Jujuy como plataforma para expandir su cartera de proyectos y abastecer la creciente demanda global de baterías para la movilidad eléctrica.