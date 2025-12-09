Coca Cola Argentina se vuelve verde: la empresa cerró un acuerdo con Genneia

La empresa argentina Genneia, principal generadora de energía renovable del país, cerró un acuerdo con Coca-Cola Argentina para abastecer la planta de concentrados de la compañía con energía provenientes de fuentes eólicas y solares. La planta fabril se encuentra ubicada en Ezeiza.

El acuerdo, firmado a mediados de noviembre, establece que se buscará reemplazar el 80% del consumo energético anual por fuentes renovables verificadas más limpias y de bajo impacto ambiental. Según informó la empresa, la energía provendrá de un pool de activos de Genneia, compuesto por parques eólicos y solares distribuidos en distintas regiones del país.

En cuanto al suministro de energía, este se realizará a través del Mercado a Término de Energías Renovables (MATER), mediante un contrato de cinco años. Este acuerdo se enmarca en la estrategia global de Coca-Cola para lograr cero emisiones netas de carbono para 2050 y de reducir en un 25% sus emisiones absolutas de gases de efecto invernadero para 2030, tomando como referencia el año 2015.

Leonardo García junto a Bernardo Andrews en la firma del contrato por cinco años de Coca-Cola y Genneia.

En la firma del convenio, se contó con la participación de Leonardo García, gerente general de Coca-Cola en Argentina y Uruguay, junto a Bernardo Andrews, CEO de Genneia. Ambos destacaron que el contrato subraya el compromiso ambiental de las dos empresas.

“Nos llena de orgullo que una compañía como Coca-Cola confíe en Genneia para avanzar en sus objetivos de sostenibilidad. Esta alianza refleja el valor de nuestras soluciones energéticas competitivas y a medida, y reafirma nuestro compromiso de acompañar a las empresas líderes del país en sus estrategias de eficiencia operativa”, expresó Bernardo Andrews, CEO de Genneia.

En tanto, Leonardo García, Gerente General de Argentina y Uruguay manifestó:“En Coca-Cola trabajamos para que cada decisión que tomamos tenga un impacto positivo en las personas y el planeta. Esta alianza con Genneia nos permite avanzar hacia un modelo de operación más limpio y responsable, alineado con los objetivos locales y globales de sostenibilidad de la compañía”.

Con este nuevo contrato, Genneia supera los 80 clientes corporativos en el marco del MATER, consolidando su liderazgo en el mercado empresarial. Con sus parques eólicos Rawson, Trelew, Madryn, Chubut Norte, Villalonga, Pomona, Vientos de Necochea y La Elbita, Genneia cuenta con una capacidad total de 945 MW en energía eólica.

Actualmente, la compañía avanza con la construcción del Parque Solar San Rafael, con una capacidad de 180 MW, y del Parque Solar San Juan Sur, de 130 MW, ubicados en las provincias de Mendoza y San Juan, respectivamente. Con sus cinco parques solares en operación —Ullum I, II y III, Sierras de Ullum, Tocota III, Malargüe I, Anchoris—, alcanza un total de 490 MW de capacidad instalada en energía solar.