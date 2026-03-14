Abre sus puertas el Instituto Vaca Muerta en Neuquén: qué cursos dará y a quiénes estarán destinados

El Instituto funcionará en una de las naves del Polo Científico Tecnológico. Foto: Cecilia Maletti.

Este lunes se inaugurará oficialmente el esperado Instituto Vaca Muerta, un organismo que funcionará en el Polo Tecnológico de Neuquén y tendrá como objetivocapacitar a los trabajadores locales para su ingreso en la formación no convencional.

El municipio capitalino destacó en un comunicado la concreción de esta iniciativa, que apuntará a generar «oportunidades concretas para la región» en materia de formación técnica y profesional en la industria de los hidrocarburos.

Según informaron desde la comuna, el centro de capacitación fue el resultado de un trabajo articulado entre el intendente Mariano Gaido, el gobernador Rolando Figueroa y la empresa YPF, la petrolera de mayoría estatal que conduce Horacio Marín.

Una apuesta para «anticiparse» al boom de Vaca Muerta

Como se mencionó, la meta principal será formar a los trabajadores de la región y que los puestos que se generen alrededor de Vaca Muerta «puedan ser ocupados por neuquinos y neuquinas».

El Ejecutivo municipal aseguró que la puesta en marcha del instituto significa «anticiparse al crecimiento que generará Vaca Muerta«, avanzando además de forma conjunta con las empresas del sector para conocer cuáles son las necesidades de la industria en este momento.

“Viene a potenciar la economía del conocimiento en la región, en la provincia y en la ciudad”, había expresado durante el anuncio del proyecto el intendente Gaido.

Según explicación, el desarrollo de Vaca Muerta demandará alrededor de 17.000 nuevos trabajadores hacia 2030, tanto en la propia extracción de los hidrocarburos como en los servicios vinculados, haciendo más necesaria que nunca la capacitación del personal, se destacó en el municipio.

Cursos gratuitos y de cuatro meses

Las capacitaciones tienen una duración aproximada de cuatro meses y combinan formación teórica con prácticas intensivas mediante simuladores, laboratorios y experiencias de campo. Los cursos, que serán gratis, incluyen áreas clave del upstream como perforación, fractura hidráulica, producción, instrumentación, mantenimiento mecánico y eléctrico, además de seguridad operativa en yacimientos.

Hasta el momento, precisaron fuentes oficiales, ya se inscribieron más de 13.000 persones para participar de las capacitaciones del Instituto Vaca Muerta.

Junto al municipio, el gobierno provincial e YPF, la propuesta también cuenta con la participación de más de 20 empresas operadoras y de servicios vinculadas a la industria energética, aportando experiencia técnica y colaborando en la definición de contenidos formativos alineados con las necesidades de la actividad.

Cómo avanza el Polo Científico Tecnológico

El Instituto Vaca Muerta funcionará dentro del Polo Científico Tecnológico de Neuquén, un proyecto que es impulsado por el municipio y busca integrar conocimiento e innovación con formación técnica y desarrollo productivo.

Este complejo, emplazado en la zona de la meseta de la ciudad, en cercanías de la Autovía Norte, ya cuenta con dos naves construidas. La primera está destinada a empresas y proyectos de base tecnológica, mientras que la segunda es el edificio donde se asentará el centro de formación.

También está prevista una tercera nave, que estará orientada a la investigación biomédica y al desarrollo de avances científicos vinculados al campo de la salud.

El plan se complementa con una fuerte interacción entre la ciudad y las casas de altos estudios de la región, ya que recientemente se firmó un convenio para que la municipalidad y el gobierno provincial le cedan tierras del distrito del Polo a la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad de Flores y la Universidad Patagonia Argentina.

La inversión realizada por el municipio fue de 37 millones de dólares, 27 de los cuales fueron utilizados para la infraestructura general del Polo Tecnológico y 10 para la construcción específica del edificio en el que funcionará el Instituto Vaca Muerta.

Para solventar esa apuesta económica, el convenio de uso firmado con la Fundación YPF establece el pago de un canon a la ciudad.