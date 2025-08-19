Los plazos para las concesionarias de las represas de Neuquén y Río Negro en medio del proceso de privatización

En el decreto que se publicó en el Boletín Oficial, se establecieron plazos para las actuales concesionarias de las represas del Comahue para que puedan seguir operando hasta fin de año. Fue en la norma que se avanzó con la privatización de los complejos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

Carta de Adhesión, plazos y tiempo límite para las concesionarias de las represas

En la norma publicada este martes, se precisó que desde hoy las actuales concesionarias Orazul Energy Cerros Colorados SA, ENEL Generación El Chocón SA, AES Argentina Generación SA y Central Puerto SA «continuarán operando los Complejos Hidroeléctricos que les fueron oportunamente otorgados en concesión, en tanto remitan, dentro de lo cinco días corridos de la entrada en vigencia del presente decreto, la Carta de Adhesión».

Agregó que una vez remitida esa carta «continuarán operando como fecha máxima hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive o bien, hasta el perfeccionamiento del Concurso Público Nacional e Internacional».

Aclaró el decreto que en caso de no producirse la adhesión «estarán obligadas a continuar generando energía eléctrica por un plazo no inferior a 90 días hábiles, «con el fin de que el Estado nacional adopte los recaudos necesarios para la continuidad de la actividad».

Las condiciones para la continuidad de las concesionarias de las represas

Se amplió que las que sigan operando, quedarán sujetas a las siguientes condiciones:

Cumplir con la totalidad de las obligaciones de sus respectivos Contratos de Concesión suscriptos en 1993, con las modificaciones introducidas.

Mantener vigente la Garantía de Cumplimiento del Contrato, la que no podrá ser inferior a USD 4.500.000). La garantía podrá satisfacerse, a instancias de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, a través de una fianza o de un seguro de caución.

«Dado que la actividad de generación es por cuenta y riesgo del concesionario» los cambios que se realicen en el esquema remuneratorio como consecuencia de las medidas que se adopten para normalizar el Mercado Eléctrico Mayorista «no podrán ser invocados como incumplimientos del Estado nacional».

Abonar a las Provincias de Río Negro y del Neuquén las regalías que estas acuerden con la Secretaría de Energía «siempre respetando la proporcionalidad de los ingresos reconocidos».

Presentar, con una frecuencia bimestral, un inventario detallado y actualizado de los Bienes Propios, Cedidos y Equipos de la Concesionaria. «Se considerará incumplimiento grave la falta de presentación u omisión de consignar algún elemento indispensable que se utilice para el cumplimiento del contrato», apuntaron.

Se posterga la transferencia de los Bienes previstos en el Capítulo XIX del Contrato de Concesión.

Proceder a la transferencia de los Bienes Cedidos y Equipos de la Concesionaria a las empresas mencionadas en el artículo 1°.

Permitir las visitas a los perímetros de las Concesiones a los interesados en el Concurso Público a celebrarse, conforme lo prevean los respectivos pliegos de dicho procedimiento.

Represas del Comahue: en qué plazo se llamará a Concurso

En el decreto se facultó a la Subsecretaría de Energía Eléctrica «a continuar en el ejercicio de las funciones de veedor de los Complejos Hidroeléctricos otorgadas por el Decreto N° 718 del 9 de agosto de 2024, durante los plazos previstos en el presente», aunque se marcó que «en ningún caso podrá interferir en las actividades de operación y mantenimiento de las concesionarias».

Agregó que dentro de los 60 días corridos, el Ministerio de Economía, en coordinación con la Unidad Ejecutora Especial Temporaria «Agencia de Transformación de Empresas Públicas» llamará a Concurso Público Nacional e Internacional, sin base, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de cada una de las sociedades.