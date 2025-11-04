Más inversión y producción en Vaca Muerta: Pluspetrol inauguró su primer PAD en Neuquén

La empresa Pluspetrol puso en producción su primer PAD de pozos en el bloque Bajo del Choique, dentro de la formación Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. El anuncio representa un nuevo paso en la expansión de la compañía en la cuenca neuquina, donde consolida su rol como operadora.

El PAD está conformado por tres pozos con ramas horizontales de 3.400 metros cada uno, en los que se implementaron soluciones técnicas innovadoras en perforación y completación, con el objetivo de acelerar los plazos de desarrollo y alcanzar producción temprana.

La producción de estos pozos se destina a la Planta Modularizada de Producción Temprana (TPF), una instalación que Pluspetrol construyó en apenas siete meses y que permite procesar el hidrocarburo de manera eficiente mientras avanza la infraestructura definitiva del área.

Desde la compañía destacaron que este logro es resultado del trabajo conjunto de los equipos técnicos y de campo, y remarcaron que la producción temprana obtenida en Bajo del Choique refleja la madurez tecnológica que viene alcanzando Vaca Muerta en los últimos años.

La empresa amplía su presencia en la región con un proyecto que fortalece la actividad energética

«Este hito marca un gran avance para Pluspetrol como operadora en Bajo del Choique. Estamos muy orgullosos del compromiso y la dedicación de todos los equipos que hicieron posible este resultado», señalaron desde la empresa.

El bloque Bajo del Choique forma parte del desarrollo no convencional de Vaca Muerta, una de las principales áreas productivas de la provincia de Neuquén.