Mega inauguró un nuevo tren de fraccionamiento en Bahía Blanca: demandó una inversión de US$260 millones

El acto fue encabezado por del presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles; y el CEO de Compañía Mega, Tomás Cordoba. Foto: gentileza.

Compañía Mega celebró el acto de inauguración por el Nuevo Tren de Fraccionamiento en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. El objetivo de la obra es potenciar el crecimiento y la creación de valor para la compañía, al fortalecer su capacidad para responder a la expansión de la producción de hidrocarburos en Vaca Muerta y al desarrollo del sistema energético en el país.

La iniciativa demandó una inversión de 260 millones de dólares, siendo la misma parte de un plan programado por 650 millones, y le permitirá a la firma incrementar hasta en un 50% su producción de líquidos del gas natural (NGL por sus siglas en inglés). Compañía Mega tiene como accionistas a YPF (38 %), Petrobras (34 %) y Dow (28 %).

El acto oficial contó con la participación del presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles; y el CEO de Compañía Mega, Tomás Córdoba, además de autoridades municipales, representantes de las empresas accionistas, clientes, proveedores y referentes de la industria energética.

«Quiero agradecer a nuestros socios Petrobras y Dow. Mega es una empresa que cumple 25 años, genera cultura en sus trabajadores, espacialmente en los que están desde el inicio. Con la segunda etapa de ampliación de Mega, un proyecto que fue presentado en el RIGI (Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones), vamos a poder procesar entre 40 y 42 millones de metros cúbicos de gas de Vaca Muerta. Ampliar Mega es darle valor agregado al gas natural», indicó el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

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El CEO de Compañía Mega, Tomás Córdoba, señaló que «esta ampliación representa uno de los hitos más importantes de nuestra historia como una empresa clave para habilitar el procesamiento y acondicionamiento del gas y petróleo proveniente de Vaca Muerta».

«Refleja la confianza de nuestros accionistas en las oportunidades concretas que ofrece la Argentina en materia energética. Y, sobre todo, nos permite estructurar el próximo ciclo de crecimiento de la compañía, acompañando la expansión de Vaca Muerta con más capacidad y eficiencia para seguir dando valor a la producción energética del país y continuar exportando energía a diferentes mercados internacionales», afirmó.

Por su parte, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, destacó el papel que cumplirá la nueva obra en la localidad: «Esta inversión consolida a Bahía Blanca como uno de los principales polos energéticos e industriales del país. El desarrollo de infraestructura como el Nuevo Tren de Fraccionamiento no solo potencia el crecimiento de Vaca Muerta, sino que también genera empleo, dinamiza la economía regional y posiciona a la ciudad como un nodo clave para la exportación de energía argentina».

Los próximos pasos de la firma para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta

La nueva instalación fue ejecutada bajo la modalidad llave en mano (EPC) por AESA, y permitirá absorber el crecimiento sostenido de la producción de gas natural, así como la mayor disponibilidad de líquidos asociados provenientes de Vaca Muerta. De esta manera, se incrementará la capacidad de procesamiento y fortalecerá la generación de valor, según se indicó la compañía.

Desde el inicio de sus operaciones en 2001, Mega es uno de los principales actores del segmento midstream a nivel nacional. Actualmente procesa cerca el 40% del gas natural producido en la Cuenca Neuquina, opera una infraestructura integrada que conecta Vaca Muerta – Neuquén con el puerto de Bahía Blanca mediante un poliducto de 600 kilómetros. De esta forma, busca posicionarse como el principal exportador argentino de GLP y gasolina natural, además de ser el principal proveedor de etano para la industria petroquímica local.

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En paralelo, la compañía avanza en la siguiente fase de su plan de inversiones, que contempla desembolsos por 650 millones entre 2023 y 2028. En ese marco, presentó en abril un proyecto de 360 millones bajo el RIGI, destinado a ampliar la capacidad de separación, transporte y fraccionamiento de líquidos del gas natural, fortaleciendo la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento de la actividad en Vaca Muerta.

La iniciativa prevé obras en Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires, incluyendo 2 nuevas plantas de rebombeo, ampliaciones de infraestructura y mejoras operativas que permitirán incrementar aproximadamente un 27% la producción total de la compañía e incorporar más de 500.000 toneladas anuales adicionales de NGLs.

Desde la firma se estima que aproximadamente el 80% del volumen incremental estará destinado a los mercados de exportación, principalmente en forma de propano, butano y gasolina natural, mientras que el 20% restante se orientará al abastecimiento del mercado interno, fundamentalmente mediante el suministro de etano para la industria petroquímica.