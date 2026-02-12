Mendoza apuesta a incrementar su desarrollo de oil & gas: iniciaron la licitación de 17 áreas hidrocarburíferas 

El Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza llevó adelante el acto público de apertura de los Sobres A correspondientes a la licitación nacional e internacional que abarca 17 áreas hidrocarburíferas ubicadas en las cuencas Cuyana y Neuquina. En esta instancia seis empresas presentaron la documentación requerida para continuar en el proceso.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, encabezó el acto público de apertura de sobres A de la licitación nacional e internacional, en un procedimiento formal que garantiza trazabilidad, resguardo documental y transparencia. “Es un hito muy importante para Mendoza, porque está alineado con los objetivos de incrementar la producción y sumar actores al desarrollo de oil and gas en la provincia”, afirmó Latorre.

Las areas incluidas en la licitación son las siguientes:

Atuel Exploración Sur (Cuenca Neuquina)

Atuel Exploración Norte (Cuenca Neuquina)

Boleadero (Cuenca Neuquina)

Calmuco (Cuenca Neuquina)

Chachahuen Norte (Cuenca Neuquina)

CN III Norte (Cuenca Neuquina)

Los Parlamentos (Cuenca Neuquina)

Puesto Pozo Cercado Occidental (Cuenca Cuyana)

Ranquil Norte (Cuenca Neuquina)

Río Atuel (Cuenca Neuquina)

Sierra Azul Sur (Cuenca Neuquina)

Zampal (Cuenca Cuyana)

Atamisqui (Cuenca Cuyana)

El Manzano (Cuenca Neuquina)

Loma Cortaderal – Cerro Doña Juana (Cuenca Neuquina)

Puesto Molina Norte (Cuenca Neuquina)

Puntilla del Huincan (Cuenca Neuquina)

Empresas que presentaron ofertas

Seis firmas acercaron documentación en esta etapa:

Venoil S.A.

Ingeniería Multipiping S.A.S.

Hattrick Energy S.A.S.

Geopetrol Drilling S.A.

Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.

Petróleos Sudamericanos S.A.

La ministra Jimena Latorre encabezó la actividad y destacó el alcance estratégico de la convocatoria. “Hoy se ha procedido a la presentación de las ofertas y la apertura de los sobres A que se presentaron en la licitación para la adjudicación de áreas de exploración y de explotación tanto en la Cuenca Cuyana como en la Cuenca Neuquina. Es un hito muy importante para Mendoza, porque está alineado con los objetivos de incrementar la producción y sumar actores a la producción de oil and gas de la provincia”.

Además, remarcó el contexto en el que se desarrolló el llamado y el significado del interés empresario. “En un escenario complejo, el interés por esta licitación es una señal positiva: habla del potencial de nuestras áreas y del camino correcto de las políticas energéticas que venimos sosteniendo para dar previsibilidad, reglas claras y condiciones reales de inversión”, afirmó.

Dimos un paso muy importante para Mendoza. Abrimos los sobres A de la licitación de las 17 áreas hidrocarburíferas, un proceso transparente, con reglas claras y trazabilidad, que nos permitirá seguir sumando actores y fortalecer el desarrollo del oil & gas en la provincia👇 pic.twitter.com/zl7G5GsN8x — Jimena Latorre (@JimehLatorre) February 12, 2026

La ministra estuvo acompañada por el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini; el director de Regalías, Jorge Domínguez; y el director de Hidrocarburos, Lucas Erio, integrantes de la Comisión de Adjudicación.

“Las ofertas serán analizadas por los equipos de la Dirección de Hidrocarburos y, en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego y de la viabilidad de esas propuestas, se definirá a los adjudicatarios, quiénes tendrán la posibilidad de desarrollar inversiones para seguir incrementando la producción del petróleo mendocino”, remarcó Latorre.

“En las semanas previas se registró la venta de nueve pliegos, adquiridos por ocho empresas, lo que constituye una señal concreta de interés en un contexto especialmente desafiante para la industria a nivel nacional e internacional. Esta convocatoria confirma que el convencional todavía tiene recorrido, con oportunidades reales tanto para recuperar actividad en áreas maduras como para impulsar exploración complementaria con enfoque técnico de corto y mediano plazo”, afirmó por su parte el director de Hidrocarburos.

Durante el acto se dejó constancia en acta de toda la documentación recibida, los soportes digitales presentados y la cantidad de Sobres B entregados. Dichos sobres quedaron resguardados en una urna sellada bajo custodia de la Escribanía General de Gobierno hasta la eventual convocatoria a su apertura.

A partir de ahora comienza la instancia de evaluación de admisibilidad y calificación, en la que se verificará la capacidad legal de las empresas, su solvencia económico-financiera, el patrimonio neto mínimo y la capacidad técnica. Superado ese análisis, se convocará al acto de apertura del Sobre B exclusivamente a quienes cumplan con los requisitos establecidos en el Sobre A.

Un esquema consolidado

Este llamado es un paso más de un esquema moderno y trazable, que reafirma un modelo de licitación continua, diseñado para acompañar el ritmo del sector, con mayor eficiencia administrativa, más velocidad en la gestión y una reducción de instancias burocráticas.

De hecho, la convocatoria impulsada en 2025 se integró al proceso iniciado en 2024, cuando se adjudicaron cinco áreas —tres de exploración y dos de explotación— con compromisos de inversión para los años siguientes.

“En conjunto, ambas instancias marcaron un cambio estructural en la política hidrocarburífera provincial: luego de que el último llamado previo se hubiera realizado en 2019, Mendoza logró consolidar dos licitaciones en dos años consecutivos, generando un flujo sostenido de oportunidades bajo reglas claras y procedimientos ágiles”, remarcó Erio.