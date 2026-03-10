Mendoza dijo presente en la Argentina Week en en busca de inversiones energéticas y mineras

Latorre formó parte del tradicional toque de campana del Nasdaq, ceremonia que marca oficialmente el inicio de la jornada bursátil. Foto Gobierno de Mendoza.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, participó en Nueva York de la ceremonia de apertura del Nasdaq MarketSite en Times Square, uno de los actos más emblemáticos del sistema financiero internacional. La actividad se realizó en el marco de la Argentina Week, una agenda institucional que reúne a autoridades públicas, gobernadores, inversores y representantes del sector financiero con el objetivo de fortalecer vínculos con los mercados de capitales y promover oportunidades de inversión.

El Nasdaq (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) es la segunda bolsa de valores electrónica más grande de Estados Unidos, detrás de la Bolsa de Nueva York. Se caracteriza por su fuerte vinculación con compañías tecnológicas y sectores de innovación, y reúne más de 3.800 empresas que cotizan en su plataforma.

Entre sus principales índices se encuentran el Nasdaq Composite y el Nasdaq-100, que agrupan a algunas de las compañías más influyentes del ecosistema tecnológico global.

La delegación mendocina, que acompaña al Gobernador Alfredo Cornejo, prevé presentar a potenciales inversores distintas iniciativas vinculadas a sectores estratégicos de la economía provincial, que requieren importantes niveles de financiamiento internacional para su desarrollo.

La agenda incluye encuentros con representantes de fondos de inversión, bancos y operadores del mercado financiero interesados en proyectos de energía, minería, infraestructura y transición energética.

La presencia de Mendoza en este evento se enmarca en la estrategia provincial de posicionamiento internacional y promoción de inversiones, particularmente en sectores vinculados a la energía, la minería y el desarrollo de infraestructura.

La ministra estuvo acompañada por el CEO de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, y por el presidente de BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos), Claudio Zuchovick, y el CEO, Gonzalo Pascual Merlo, en una actividad que suele contar con la participación de ejecutivos de empresas, líderes institucionales y representantes del ecosistema financiero global.

Tras la ceremonia de apertura, la ministra mantuvo un encuentro de trabajo con autoridades de Nasdaq. “Estuvimos en la apertura de Nasdaq y luego mantuvimos una reunión con Jameel Johnson, vicepresidente, y Edward S. Knight, vicepresidente ejecutivo adjunto de Nasdaq”, explicó Latorre.

Durante el intercambio se abordó la relación estratégica entre el sector tecnológico global y el desarrollo de proyectos vinculados a los recursos naturales y la transición energética.

“Los principales clientes de Nasdaq son las empresas tecnológicas, y los principales consumidores de la minería son las empresas tecnológicas. Entonces estuvimos conversando sobre cómo construir el ecosistema necesario para que se desarrollen las inversiones que permitan impulsar proyectos de minería y de energía, que son fundamentales para el crecimiento y la expansión de las empresas tecnológicas en el mundo”, señaló la ministra y destacó que Nasdaq “ofrece oportunidades de financiamiento para la actividad minera”.