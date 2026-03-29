Mientras escala la guerra en Medio Oriente, el precio del petróleo vuelve a romper los US$ 100 por barril este domingo

El precio internacional del petróleo inició la semana con una subida abrupta, impulsada por la intensificación del conflicto bélico en Medio Oriente y la ausencia de señales de distensión diplomática. En las primeras operaciones de este domingo, el barril de West Texas Intermediate (WTI) superó con holgura la barrera de los US$ 100. Por su parte, el Brent del mar del Norte rozó los US$ 116 y consolidó máximos no vistos en los últimos meses.

La cotización del WTI para entrega en mayo aumentó más de un 3% en la apertura asiática y se situó en US$ 103,13. En paralelo, el crudo Brent que funciona como referencia global avanzó en la misma proporción para alcanzar los US$ 115,93. Esta sostenida tendencia alcista profundiza la preocupación de las entidades por la seguridad del suministro energético a nivel mundial.

La abrupta escalada de precios respondió directamente a los nuevos episodios de violencia registrados en la región de conflicto.

El factor determinante para los mercados fueron los ataques con misiles y drones lanzados por los hutíes de Yemen contra el territorio de Israel durante el fin de semana. Se trata de la primera vez que este grupo armado, fuertemente alineado con Irán, ataca de manera directa a la nación israelí desde el inicio de la guerra.

El riesgo en las rutas comerciales y el pronóstico de un barril a US$ 200

El mercado energético sigue con extrema cautela la posibilidad de que los rebeldes hutíes dirijan sus ataques a buques que transitan el mar Rojo y el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb.

Aunque por ahora el grupo no amenazó directamente estas rutas, los especialistas advierten que disponen de la capacidad militar suficiente para atacar estas embarcaciones. Incluso el puerto saudí de Yanbu, habitualmente utilizado para desviar exportaciones petroleras, se encuentra bajo el alcance de sus misiles.

En este complejo escenario, el gobierno de Teherán redujo drásticamente el tránsito por el estrecho de Ormuz y mantiene bloqueada a la mayoría de los buques de bandera occidental.

Ante un eventual cierre total de este paso, los analistas de Macquarie Group lanzaron una dura advertencia económica para el corto plazo. Los expertos financieros señalaron que el barril podría alcanzar los US$ 200 si el conflicto se extiende hasta junio, un escenario al que le asignan un 40% de probabilidades.

Las consecuencias de la guerra ya generaron daños directos y colaterales en otras industrias vitales de todo Medio Oriente. Durante el último fin de semana, diversas instalaciones de aluminio en los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin sufrieron destrozos considerables por proyectiles lanzados desde Irán.

Mientras tanto, Estados Unidos rechaza por ahora una operación terrestre a gran escala, aunque el masivo envío de marines refuerza la percepción de una inminente escalada militar.

Con información de EFE y Reuters.