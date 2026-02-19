Minas Argentinas debuta en el mercado de capitales para financiar un parque solar en San Luis

El futuro parque solar contaría con la capacidad de abastecer a más de 80 mil hogares. Foto: gentileza.

El futuro parque solar contaría con la capacidad de abastecer a más de 80 mil hogares. Foto: gentileza.

Minas Argentinas debutó en el mercado de capitales con su primera emisión de Obligación Negociable (ON), por más de 3,6 millones de dólares, con el objetivo de financiar parcialmente la realización del Parque Solar Calicanto, en San Luis, el cual forma parte de los planes a futuro de la empresa en los próximos años.

La compañía minera es integrante de Aisa Group y operadora de la mina de oro Gualcamayo, en San Juan. La emisión se trata de una Obligación Negociable clase 1, que deberá ser pagada en dólares a una tasa de interés nominal anual fija del 8%, y cuya fecha de vencimiento será el 19 de febrero de 2027.

A partir de esta medida, se busca financiar parcialmente la realización del Parque Solar Calicanto, ubicado en San Luis. Contaría con la capacidad de abastecer a más de 80 mil hogares, con una potencia instalada de más de 50 megavatios pico (MWp) y una generación anual de aproximadamente 110 gigavatios-hora (GWh).

Para la construcción del parque ya se invirtieron más de 10,5 millones de dólares, de un presupuesto total que ronda cerca de los 37 millones. Hasta el momento, se avanzó con la compra de más de 80 mil paneles solares, inversores y sistemas de seguimiento, entre varios equipamientos necesarios.

La hoja de ruta de Minas Argentinas

La empresa minera proyecta que las obras concluirían en diciembre de este año, por lo que ya podría iniciar la operación comercial antes de 2027. Mientras tanto, el 50% de la producción ya cuenta con contratos de venta.

Según indicó Minas Argentinas, el proyecto «forma parte de una hoja de ruta que mira hacia adelante: integrar minería y energía, mejorar la eficiencia, atraer inversión y consolidar un modelo de desarrollo fuerte, competitivo y sostenible«.

La operación además se da un marco favorable para la compañía, que logró ingresar recientemente al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). De esta forma, realizará una inversión mayor a los 650 millones de dólares para el desarrollo del proyecto Carbonatos Profundos en San Juan.