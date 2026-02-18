Últimos días para inscribirse en el Instituto Vaca Muerta

La formación en el IVM estará basa en la práctica, incorporando distintas herramientas que se utilizan en la industria, Foto: gentileza.

Se acerca la etapa final para las inscripciones en el Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta (IVM) para su ciclo lectivo 2026, con una oferta de 6 cursos gratuitos de operador del Upstream y el curso de seguridad operativa en yacimientos.

Las inscripciones están disponibles hasta este 21 de febrero. Según detallaron desde la institución, el principal requisito para realizarlo es contar con secundario completo o ciclo básico común aprobado y tener habilidades digitales básicas además de contar con conectividad para las actividades virtuales sincrónicas y asincrónicas.

El IVM está conformado por empresas operadoras y de servicios; y se propone ser un referente para el ingreso a la industria, brindando a futuros y actuales operarios y técnicos, la posibilidad de adquirir experiencia práctica en instalaciones reales dentro de un entorno seguro y controlado.

Cada capacitación tiene una duración de 4 meses, con clases presenciales que se dictarán de 14 a 18 o de 18 a 22 hs.; y que comienzan el 9 de marzo, 6 de abril y 11 de mayo, de acuerdo a cada curso.

El Polo Tecnológico tiene 2.625 metros cuadrados distribuidos en 4 plantas donde van a funcionar los distintos módulos académicos que contarán con:

4 salas con simuladores de Perforación y Workover; de Fractura y Wireline; y de recorridos 3D por distintas locaciones del Upstream.

Laboratorio de química aplicada a la perforación y workover, donde los estudiantes van a simular todas las operaciones relacionadas al tratamiento de geles, arena y calidad de agua que se utilizan para el tratamiento del petróleo y gas.

Laboratorio de automatización y control de procesos de petróleo para realizar análisis químicos, tomar muestras y simular los análisis técnicos que garantizan la calidad y la eficiencia en la industria energética.

Taller de mantenimiento mecánico

Taller de mantenimiento eléctrico, con tableros didácticos para prácticas en Electromecánica.

8 aulas teóricas y un auditorio con capacidad para 100 personas.

Para inscribirse, consultar en el siguiente enlace: https://alumnos.ivm.ar/cursos . Los estudiantes van a cursar en la sede del Polo Tecnológico de Neuquén, donde la formación se realizará con simuladores y laboratorios con equipamiento didáctico; y en el pozo escuela, ubicado en Río Neuquén.

La oferta académica disponible

Los cursos para anotarse son los de formación como operador en perforación, fractura, instrumentos, mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico, producción y el de seguridad operativa en yacimiento.

Se otorgarán certificados por los cursos realizados acreditando competencias técnicas y horas prácticas reconocidas por la industria y avalados por el Consejo Provincial de Educación de la provincia del Neuquén.