Últimos días para inscribirse en el Instituto Vaca Muerta
El plazo para las inscripciones finalizan este sábado, 21 de febrero. Los cursos se desarrrollarán en marzo, abril y mayo.
Se acerca la etapa final para las inscripciones en el Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta (IVM) para su ciclo lectivo 2026, con una oferta de 6 cursos gratuitos de operador del Upstream y el curso de seguridad operativa en yacimientos.
Las inscripciones están disponibles hasta este 21 de febrero. Según detallaron desde la institución, el principal requisito para realizarlo es contar con secundario completo o ciclo básico común aprobado y tener habilidades digitales básicas además de contar con conectividad para las actividades virtuales sincrónicas y asincrónicas.
El IVM está conformado por empresas operadoras y de servicios; y se propone ser un referente para el ingreso a la industria, brindando a futuros y actuales operarios y técnicos, la posibilidad de adquirir experiencia práctica en instalaciones reales dentro de un entorno seguro y controlado.
Cada capacitación tiene una duración de 4 meses, con clases presenciales que se dictarán de 14 a 18 o de 18 a 22 hs.; y que comienzan el 9 de marzo, 6 de abril y 11 de mayo, de acuerdo a cada curso.
El Polo Tecnológico tiene 2.625 metros cuadrados distribuidos en 4 plantas donde van a funcionar los distintos módulos académicos que contarán con:
- 4 salas con simuladores de Perforación y Workover; de Fractura y Wireline; y de recorridos 3D por distintas locaciones del Upstream.
- Laboratorio de química aplicada a la perforación y workover, donde los estudiantes van a simular todas las operaciones relacionadas al tratamiento de geles, arena y calidad de agua que se utilizan para el tratamiento del petróleo y gas.
- Laboratorio de automatización y control de procesos de petróleo para realizar análisis químicos, tomar muestras y simular los análisis técnicos que garantizan la calidad y la eficiencia en la industria energética.
- Taller de mantenimiento mecánico
- Taller de mantenimiento eléctrico, con tableros didácticos para prácticas en Electromecánica.
- 8 aulas teóricas y un auditorio con capacidad para 100 personas.
Para inscribirse, consultar en el siguiente enlace: https://alumnos.ivm.ar/cursos . Los estudiantes van a cursar en la sede del Polo Tecnológico de Neuquén, donde la formación se realizará con simuladores y laboratorios con equipamiento didáctico; y en el pozo escuela, ubicado en Río Neuquén.
La oferta académica disponible
Los cursos para anotarse son los de formación como operador en perforación, fractura, instrumentos, mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico, producción y el de seguridad operativa en yacimiento.
Se otorgarán certificados por los cursos realizados acreditando competencias técnicas y horas prácticas reconocidas por la industria y avalados por el Consejo Provincial de Educación de la provincia del Neuquén.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar