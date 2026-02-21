Mirá la moderna tecnología que ya pavimenta en Vaca Muerta

El crecimiento sostenido de Vaca Muerta no solo transformó el mapa energético del país, sino que también impuso nuevos desafíos en materia de infraestructura. Rutas, accesos y nodos logísticos deben responder a un tránsito cada vez más intenso, con flotas pesadas que operan de manera permanente. En ese escenario, la calidad constructiva y la capacidad operativa se vuelven determinantes.

Servicios Confluencia, con más de tres décadas de trayectoria en el sector petrolero, inició sus actividades en Rincón de los Sauces y desde allí extendió su presencia hacia otras localidades estratégicas como Neuquén capital y Añelo. Su propuesta incluye servicios integrales de asfaltado y pavimentación, acompañando el crecimiento urbano e industrial de la región.

“Somos una empresa con más de 30 años de trayectoria prestando servicios en el área petrolera. Iniciamos nuestras actividades en Rincón de los Sauces, donde seguimos trabajando actualmente, consolidando nuestra experiencia y compromiso con la calidad”, señalan desde la empresa. Y agregan: “Desde allí extendemos nuestros servicios a ciudades como Añelo, acompañando el crecimiento y desarrollo de la región con trabajos de alto estándar”.

Una obra estratégica en el corazón de Vaca Muerta

Recientemente, la empresa finalizó el bypass en la intersección de la Ruta 7 con la Ruta Provincial 17, en Añelo. Se trató de una obra de gran envergadura técnica que implicó un cambio de diseño sustancial: el pavimento originalmente previsto en asfalto fue reemplazado por hormigón.

“Cabe destacar que el diseño del pavimento se cambió de asfalto a hormigón para triplicar la vida útil en una zona tan transitada y estratégica para el país. Este cambio trajo muchos desafíos, entre los cuales la calidad y la provisión continua del hormigón y la maquinaria de colocación fueron claves para lograr este proyecto modelo a nivel nacional”, explican desde Confluencia.

Fotos: Confluencia.-

La ejecución demandó una producción diaria de entre 200 y 350 metros cúbicos de hormigón, con la necesidad de montar una planta específica para la obra. Fue necesario traer cemento CPN 50 desde Olavarría, dado que no se consigue en la región, y trabajar con fórmulas especialmente diseñadas para cumplir con exigencias técnicas rigurosas.

El desafío técnico y la calidad como eje central

Desde el punto de vista de la ingeniería, uno de los mayores desafíos fue lograr pavimentos de alta resistencia utilizando áridos locales, priorizando criterios de sostenibilidad y respetando las normas IRAM vigentes.

“En la dosificación del hormigón fueron muchos los desafíos. Son pavimentos de alta resistencia a flexión y, por temas de sostenibilidad, debimos trabajar con áridos locales. Si bien son de excelente calidad, al ser potencialmente reactivos tuvimos que utilizar un cemento de alta resistencia y bajo contenido de cemento para respetar los álcalis equivalentes según las normas IRAM 1512 e IRAM 1531”, explicó el ingeniero Maximiliano Sereger, del equipo CDH.

Sereger detalló que “con contenidos de aproximadamente 340 kilos por metro cúbico pudimos lograr resistencias de 5,0 MPa a flexión y más de 45 MPa a compresión en toda la obra, sin poner en riesgo la durabilidad”. Y remarcó que “fueron aliados estratégicos la elección y el uso de aditivos de última generación para alcanzar estos hormigones no convencionales”.

El equipo CDH fue responsable del cambio de diseño de pavimento, la definición de las dosificaciones, la asesoría técnica a proveedores y el acompañamiento permanente en obra. “Todas estas medidas deben pensarse desde la concepción del proyecto para garantizar calidad, usar racionalmente los recursos y adaptarse al entorno local”, sostuvo Sereger.

Tecnología única en la región

Un punto determinante para la ejecución fue la incorporación de la pavimentadora SP25 de Wirtgen, una extendedora de encofrado deslizante multifuncional única en la zona.

Alejandro Gianakis, presidente de Covema S.A.C.I.F., empresa con más de 52 años de trayectoria en el apoyo a obras viales, portuarias, aeroportuarias e industriales en todo el país, destacó el impacto que tiene esta tecnología en proyectos de alta exigencia: “Calidad, velocidad, homogeneidad y adaptabilidad a los distintos perfiles y moldes son algunas de las principales ventajas que aporta esta maquinaria. Además, genera un ahorro significativo en costos operativos, mínima intervención sobre el tránsito y la posibilidad de utilizar topografía 3D para la ejecución de la obra”.

Desde una compañía que representa equipos de vanguardia y trabaja bajo estándares de gestión certificados, Gianakis remarcó que la combinación de innovación tecnológica, soporte técnico y capacitación permanente es clave para mejorar la seguridad, la eficiencia y la vida útil de las infraestructuras en todo el país.

“Con cuadrillas manuales o metodología tradicional esta obra era inviable. La nueva SP25, junto con la logística de planta y despachos, fue clave para el avance continuo”, explicaron desde la empresa.

La maquinaria permite ejecutar superficies de hasta 3,5 metros de ancho, con alta precisión en nivelación y terminación, gracias a su sistema de control inteligente que puede operar con guía por alambre, AutoPilot 2.0 o aplicaciones 3D.

“Estas nuevas herramientas nos permiten hacer cientos de metros por día sin inconvenientes. Muchas veces el limitante no fue el hormigón sino el movimiento de suelos, porque con la provisión de material y la maquinaria de terminación corríamos por delante”, detallaron.

Contar con esta tecnología en Añelo y el resto de la región representa una ventaja estratégica en una zona donde el tránsito pesado de la industria energética exige soluciones de mayor resistencia estructural. El hormigón distribuye cargas uniformemente, ofrece mayor vida útil —superior a los 30 años— y reduce significativamente el mantenimiento.

Sostenibilidad y visión

La obra también fue concebida con una fuerte impronta de sostenibilidad. “Se analizó el proyecto desde muchos lugares. Mejorando la vida útil optimizamos el uso de recursos no renovables y reducimos costos de mantenimiento. Se redujeron contenidos de cemento, no se emplearon armaduras tradicionales y se utilizaron agregados locales para disminuir fletes y huella de carbono”, destacaron.

Para la empresa, este enfoque no es circunstancial sino parte de una filosofía de trabajo. “Si hay algo que nos define es la búsqueda constante de la excelencia. No nos conformamos con cumplir: trabajamos para superarnos en cada proceso”, afirman desde la empresa.

Inversión y proyección 2026

En un escenario de crecimiento sostenido de Vaca Muerta, Confluencia mantiene una política de inversión permanente en plantas de hormigón, camiones y equipamiento, con más de cien unidades anuales destinadas a fortalecer su capacidad operativa.

“Estamos enfocados en estar preparados y a la altura de los desafíos que se presentan. Analizamos las necesidades que surgen y destinamos recursos estratégicamente para incorporar equipos y soluciones que permitan responder con mayor eficiencia, calidad y rendimiento”, aseguran.

Y concluyen: “La excelencia no es un objetivo puntual, es una forma de trabajar. En cada obra renovamos nuestro compromiso de dar lo mejor, cuidando cada detalle y cada relación comercial como parte fundamental de nuestro crecimiento conjunto”.