El 2026 empezó con un triple récord: la mayor producción de petróleo de la historia de Argentina, Neuquén y Vaca Muerta

Gracias a Vaca Muerta, enero cerró con tres récords y el país tuvo la producción más alta de petróleo de su historia.

Si fuera un partido de fútbol, enero sería un hat trick, porque -no serán goles pero- el sector petrolero anotó tres récords al hilo, dado que se alcanzó la mayor producción de petróleo en la historia de Argentina, de Neuquén y de Vaca Muerta, que es la turbina que explica todo este auge.

En detalle, durante enero la producción de petróleo de toda la Argentina llegó por primera vez a un promedio diario de 872.966 barriles, siendo así la mayor marca registrada por el sector hidrocarburífero que este año celebrará 119 años de actividad.

De acuerdo a las declaraciones juradas que acaban de presentar ante la Secretaría de Energía de la Nación todas las operadoras del país, enero no se tomó vacaciones en el sector, y tuvo un incremento del 0,49% en relación con diciembre.

Si bien a simple vista parece poco, en realidad se trata de una suba de más de 4.000 barriles de petróleo por día, en un escenario en el que un crecimiento requiere un doble esfuerzo, pues el convencional sigue en caída.

Para dimensionar un poco el auge que atraviesa el sector petrolero del país (concentrado en Vaca Muerta), vale marcar que mientras en este enero la producción fue de 872.966 barriles por día, en enero del año pasado había sido de solo 757.250 barriles diarios, lo cual marca que en un año el salto de escala fue de más de 115.000 barriles por día.

Y con ese dato vale marcar la última comparación, ya que 115.000 barriles adicionales por día no solo representa por ejemplo cerca del 25% del petróleo que consumen las refinerías argentinas, sino también que puede exportarse un buque carguero más cada cuatro día.

Neuquén alcanzó un nuevo récord histórico: 610.714 barriles por día

El segundo récord del primer mes del 2026 correspondió a Neuquén, en donde todas las áreas aportaron una producción de 610.714 barriles de petróleo por día. Este incremento del 1,57% en relación con el mes previo, es una nueva marca histórica para la provincia que concentra la producción de hidrocarburos del país.

Según los datos procesados por EnergíaOn a partir de los registros oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación, los desarrollos de Neuquén tuvieron un incremento interanual del 32%, dado que en enero de 2025 la producción había sido de 462.641 barriles por día.

Este salto enorme se debe al impulso del shale oil de Vaca Muerta, pues Neuquén es la provincia que concentra la mayor parte de los desarrollos.

El motor del auge: Vaca Muerta

Y precisamente, el petróleo específico de Vaca Muerta fue el que batió el tercer récord histórico de enero, llegando al orden de los 590.000 barriles por día, trepando cerca de 12.000 barriles en solo un mes, y representando ya el 67% del total de la producción de petróleo del país.

Pero algo destacado de estos hitos es que se dan en la víspera del gran proyecto exportador que tiene el país por delante, que es el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) cuyos despachos se espera que inicien en enero del año que viene.

Como se marcó en el inicio de este artículo, el balance de la producción de enero reveló un mes que no se tomó vacaciones, y en el que el petróleo de la formación shale fue el que impulsó el crecimiento de todo el sector, con lo cual si de fútbol se tratara, Vaca Muerta se podría llevar la pelota a su casa.