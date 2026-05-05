Cómo acceder a subsidios en luz y gas: guía para iniciar el trámite y los requisitos que debes cumplir
El programa se llama Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El beneficio se aplica a los servicios de electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas de 10 kilos.
En Argentina se adoptó este año un nuevo esquema para la asignación de subsidios en los servicios de electricidad y gas para hogares. El programa se llama Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y esteblece un único criterio para la entrega de beneficios en electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas de 10 kilos.
Según lo informado, el acceso quedó reservado solo a los hogares que cumplan con condiciones socioeconómicas y patrimoniales específicas, bajo un sistema centralizado y digital.
Subsidios de luz y gas: los requisitos que debes cumplir
El esquema tiene un procedimiento único para todos los beneficiarios y criterios de acceso unificados. Actualmente solo existen dos grupos: quienes reciben el subsidio y quienes no cumplen con los requisitos par acceder.
El punto central es que los ingresos familiares no pueden superar el monto equivalente a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según el Indec. También se contemplan situaciones especiales, como poseer Certificado Único de Discapacidad (CUD) o estar incluidos en el ReNaBaP.
Quienes ya estaban inscriptos en el antiguo registro (RASE) no necesitan reinscribirse, ya que sus datos fueron migrados automáticamente al nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).
Teniendo esto en cuenta, deben iniciar el trámite quienes nunca accedieron al beneficio, quienes recibían la Tarifa Social de Gas o el Programa Hogar, y quienes modificaron su situación familiar o económica.
Por otra parte se informa que para solicitar el subsidio, se requiere información sobre la titularidad del servicio y la composición de la familia. Entre los datos obligatorios figuran el número de medidor y cliente, el DNI y su número de trámite, el CUIL de todos los integrantes mayores de 18 años y un correo electrónico activo.
Guía para acceder a subsidios en luz y gas
Para solicitar los subsidios, tenes que seguir los siguientes pasos:
- Verificar si corresponde inscribirse: tenes que comprobar si tu hogar ya figura en el nuevo registro o si necesita iniciar una inscripción. Quienes estaban inscriptos en el antiguo RASE, no deben relizar ningún trámite adicional. Solo se inscriben quienes nunca gestionaron el subsidio.
- Acceder a la plataforma oficial: el trámite se gestiona en la web oficial para subsidios energéticos (https://www.argentina.gob.ar/subsidios). En este sitio se puede iniciar el proceso, pero también consultar el estado de solicitudes anteriores o verificar si ya tenes el beneficio. Para ingresar a la plataforma es necesario contar con una cuenta en Mi Argentina, habilitada con CUIL y clave personal.
- Reunir la documentación necesaria: se recomienda contar con toda la información solicitada para completar el formulario de manera ágil. Se requiere:
– Número de medidor y de Cliente, Servicio, Cuenta, Contrato o NIS, disponibles en la factura de electricidad o gas
– Número de DNI y número de trámite del DNI de la persona que realiza la gestión
– Número de CUIL de cada integrante mayor de 18 años Correo electrónico activo y habitual
- Completar la inscripción en el ReSEF: quienes no figuren en el registro deben completar el formulario digital disponible en la plataforma. El formulario solicita datos sobre ingresos, cantidad de integrantes, situación laboral y otros aspectos socioeconómicos y patrimoniales. Parte de la información se completa automáticamente con datos oficiales, aunque corresponde al solicitante revisar y completar los campos faltantes.
- Evaluación de requisitos: Tras enviar la solicitud, el Estado analiza si el hogar cumple con los criterios para acceder al subsidio.
- Notificación y aplicación del subsidio: una vez finalizada la evaluación, el sistema comunica si el hogar accede al subsidio, este se aplica directamente en la factura del servicio.
- Consultas, revisiones y actualizaciones: la plataforma permite consultar el estado de las solicitudes en cualquier momento y solicitar una revisión si la evaluación no se corresponde con la situación real. Para ello se requiere la información personal y el número de trámite.
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