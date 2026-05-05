Cómo acceder a subsidios en luz y gas: guía para iniciar el trámite y los requisitos que debes cumplir

En Argentina se adoptó este año un nuevo esquema para la asignación de subsidios en los servicios de electricidad y gas para hogares. El programa se llama Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y esteblece un único criterio para la entrega de beneficios en electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas de 10 kilos.

Según lo informado, el acceso quedó reservado solo a los hogares que cumplan con condiciones socioeconómicas y patrimoniales específicas, bajo un sistema centralizado y digital.

Subsidios de luz y gas: los requisitos que debes cumplir

El esquema tiene un procedimiento único para todos los beneficiarios y criterios de acceso unificados. Actualmente solo existen dos grupos: quienes reciben el subsidio y quienes no cumplen con los requisitos par acceder.

El punto central es que los ingresos familiares no pueden superar el monto equivalente a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según el Indec. También se contemplan situaciones especiales, como poseer Certificado Único de Discapacidad (CUD) o estar incluidos en el ReNaBaP.

Quienes ya estaban inscriptos en el antiguo registro (RASE) no necesitan reinscribirse, ya que sus datos fueron migrados automáticamente al nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

Teniendo esto en cuenta, deben iniciar el trámite quienes nunca accedieron al beneficio, quienes recibían la Tarifa Social de Gas o el Programa Hogar, y quienes modificaron su situación familiar o económica.

Por otra parte se informa que para solicitar el subsidio, se requiere información sobre la titularidad del servicio y la composición de la familia. Entre los datos obligatorios figuran el número de medidor y cliente, el DNI y su número de trámite, el CUIL de todos los integrantes mayores de 18 años y un correo electrónico activo.

Guía para acceder a subsidios en luz y gas

Para solicitar los subsidios, tenes que seguir los siguientes pasos: