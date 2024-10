Naftas: YPF detalló cómo es la nueva estrategia para definir el precio de los combustibles

El 1 de octubre YPF rompió la inercia de años, y por primera vez en mucho tiempo, bajó el precio de sus combustibles en surtidor al calor de la baja de la cotización internacional del petróleo. En ese momento, el CEO de YPF, Horacio Marín, anticipó que los precios en las estaciones de servicios fluctuarán según el mercado internacional y en diálogo con Energía On explicó cómo es la estrategia que aplicarán y que hará que el 1 de noviembre los valores seguramente vuelvan a subir.

«Lo que estamos haciendo es un acuerdo justo. Yo lo dije y el precio bajó. Ahora el precio internacional está en 75 que no es tan alto y es lo que dije, yo siempre voy a seguir un acuerdo justo para arriba o para abajo y se tienen que acostumbrar a que el precio sea para arriba o para abajo«, destacó Marín en su visita a Neuquén.

Pero en ese esquema, no solo inciden las fluctuaciones internacionales y de costos locales, sino que el CEO de YPF también explicó a Energía On que se avanzará en la «corrección de distorsiones» de precios que se dan a lo largo del país y que son particularmente más notorias en la Patagonia.

«La única distorsión de precios que ya prácticamente no existe es en la ciudad de Buenos Aires porque personalmente me parecía bastante injusto que la ciudad de Buenos Aires tenga 15% menos de precio que el conurbano. Y aparte había flujos de compras diferentes», indicó Marín.

Sin embargo, advirtió que «en el interior hay lugares que todavía falta mucho para hacerlo, Neuquén incluido, prácticamente toda la Patagonia». Y explicó que el desfase de precios se debe a los costos de la logística, del traslado de los combustibles desde la refinería hasta cada estación de servicio del país.

YPF sumará el costo del flete desde la refinería

Mientras Marín remarcó que la corrección de precios «la voy a empezar a hacer durante el 2025 porque ahora no me parece el momento«, explicó que ya no habrá un precio similar de los combustibles en todo el país, ni tampoco una variación en función de la mayor o menor demanda.

«Si vos vivís en Misiones y tiene que ir un camión 2.000 kilómetros, vas a pagar la nafta más cara que mi vieja en La Plata porque vivía 4 cuadras de la refinería», enfatizó Marín para explicar cómo se definirán los costos que, de igual forma, indicó que en gran parte del país ya están cerca de los valores correctos.

YPF cuenta en el país con tres refinerías: la principal ubicada en Ensenada, muy cerca de La Plata; la de Luján de Cuyo, en Mendoza; y la de Plaza Huincul en Neuquén, en donde no se destilan todos los tipos de combustibles que se utilizan en el país.

Más caro en Vaca Muerta que en Buenos Aires

«¿Esto va a hacer que los combustibles sean más caros en Neuquén, en Vaca Muerta, que en Buenos Aires?», le preguntó Energía On a Marín y la respuesta fue que sí. «Los combustibles que salgan de la refinería de Plaza Huincul serán más baratos en Plaza Huincul y de ahí en adelante, pero si tenés en Neuquén combustibles que vienen de Luján de Cuyo, es lógico que van a salir más caros que en Mendoza o que en La Plata», remarcó el CEO de la petrolera.

Planteó que «hay que pagar el precio justo del camión, porque vos elegís donde vivís, yo el camión lo tengo que mandar y hay que pagarlo». Y aseguró que «mi objetivo es ir ajustando esto, y tener en el 2025 un país totalmente estable, con precios justos«.

En ese sentido, explicó que «generalmente las refinerías se tienen que poner en todas partes del mundo en el centro de mayor consumo y no en el centro donde se genera el petróleo. Porque sino estás gastando mucho en transporte».

Y consideró que no están dadas hoy las condiciones para que se construya otra refinería en el país. «Creo que va a estar muerto cuando Argentina piense en una refinería nueva«, bromeó Marín a la vez que reiteró que «esto es un sistema justo, pagar lo que corresponde y subir y bajar los precios cuando corresponde».