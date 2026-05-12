Privatización de Transener: Nación oficializó la adjudicación de Genneia-Edison de las acciones de Citelec

El gobierno nacional dio el paso definitivo para la privatización de la mayor transportista del país: oficializó que el consorcio Genneia-Edison Energía se adjudica el 100% de la participación en las acciones del Estado en Citelec, sociedad que controla Transener. Ambas compañías participaron en conjunto para la licitación que ganaron el 28 de abril, tras realizar la mejor oferta.

Con una propuesta de 356 millones de dólares, el consorcio se quedó con el 50% de las acciones de Citelec que le pertenecían a Energía Argentina (Enarsa). Eso les permite asumir el co-control de la operación de Transener junto con Pampa Energía, formando una alianza entre tres de los actores más relevantes del sistema eléctrico local.

El proceso fue anunciado por el Ministerio de Economía en la resolución 673/2026 del Boletín Oficial. Del mismo participaron tres oferentes, los cuales cumplieron con los requisitos previstos en los pliegos de Bases y Condiciones. Según Nación, el proceso licitatorio fue llevado adelante bajo «estándares técnicos y profesionales, promoviendo la competencia y garantizando la transparencia en cada etapa».

En el texto oficial se detalló el orden de mérito de las compañías que ofertaron por Citelec: mientras que Genneia y Edison realizaron la mejor propuesta con 356 millones de dólares, en segundo lugar quedó Central Puerto con una oferta de 301 millones, y en tercer lugar Edenor, con 230 millones.

La licitación cobró relevancia debido a que Transener es la transportista más importante del país, al administrar más del 80% de la red de transmisión. Abarca gran parte de la infraestructura estratégica del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con más de 12.600 kilómetros de líneas en 500 kV que atraviesan casi todo el territorio nacional, en una red que se extiende aproximadamente 3.700 kilómetros entre Jujuy y Santa Cruz.

A partir de esta adjudicación, el Estado se retira completamente de la participación accionaria en la transportista, consolidando el esquema previsto en el marco regulatorio eléctrico, donde la prestación del servicio público queda en manos privadas bajo regulación estatal.

«A su vez, la venta del paquete accionario que el Estado tiene en CITELEC es otro paso en la privatización de activos y actividades de Enarsa previsto en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», concluyó el gobierno nacional en un comunicado.