Neuquén será la sede del 4° Encuentro de Pacto Global Argentina

Neuquén será este miércoles la sede de un nuevo encuentro de Pacto Global Argentina.

Este miércoles 19 de noviembre se realizará el 4º Encuentro de Pacto Global Argentina en Neuquén Capital. Se trata de una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuyo objetivo es impulsar a las empresas a integrar la sostenibilidad como base para el crecimiento, innovación y competitividad.

El evento denominado “La sostenibilidad, factor de competitividad a la hora de hacer negocios y promover el desarrollo” será abierto y gratuito, y se realizará en el Centro Polo Tecnológico (Raúl Soldi, Q8300) de 9 a 13 horas.

En el encuentro se dictarán charlas sobre cómo fortalecer la competitividad de las empresas neuquinas y que se consoliden en la agenda de energías renovables, transición justa y desarrollo sostenible.

Según Pacto Global Argentina, la provincia “tiene condiciones únicas para proyectarse como referente regional en innovación y sostenibilidad”.

Como será el encuentro

El evento será presentado por el Director Ejecutivo de Pacto Global Argentina, Flavio Fuertes. Durante la jornada se desarrollarán dos paneles centrales: “Energía y transición justa” e “Innovación empresarial y casos reales de transformación”.

El primer panel “Energía y transición justa” será moderado por Federico Fische de Sustainable Energy, y se abordará cómo las nuevas tecnologías permiten nuevas oportunidades de negocio, fortalecer las cadenas de valor y que se avance hacia la transición energética.

También contará con cuatro referentes: Gustavo Barbich, Director de Siemens; Martín Absi, Gerente General de INVAP; Leticia Estévez, Secretaria de Ambiente de la Provincia de Neuquén; y Gustavo Mas, Gerente Comercial de Milicic.

El segundo panel, “Innovación empresarial y casos reales de transformación” contará con la moderación del vicerrector de la Universidad de Flores (UFLO) Christian Kreber, donde se presentarán distintos casos de iniciativas exitosas que combinan tecnología, capacitación y cambios culturales.

En este caso se invitarán a representantes de empresas quienes compartirán sus experiencias: el CEO de COELSA Atilio Velaz; el CEO de Gea Logistics Javier Carrizo; y la Gerenta de RSE de Pampa Energía Mariana Corti.

El cierre estará a cargo de la líder de Sostenibilidad de EY Argentina, María Rigou, quien ofrecerá un análisis integral sobre la agenda global y provincial, y las oportunidades que esta abre para Neuquén.

Qué es Pacto Global Argentina

La jornada es parte del recorrido nacional que está llevando a cabo por Pacto Global Argentina, una red de sostenibilidad corporativa, cuyo objetivo es movilizar a las empresas a comprometerse a con los 10 principios básicos establecidos por la ONU relacionados con los derechos humanos, los estándares laborales, el cuidado del ambiente y la lucha contra la corrupción.

El tour nacional ya pasó por las ciudades de Balcarce, Tucumán, Concepción del Uruguay, Córdoba, Rosario, Mendoza y Salta, entre otros, donde la red refuerza la premisa de que “la fuerza productiva y la competitividad son clave para seguir avanzando en el desarrollo sostenible del país”.

Los interesados en participar del encuentro pueden inscribirse mediante este enlace.