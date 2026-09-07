CASEPE confirmó que sus empresas no participarán de licitaciones hidrocarburíferas en las Islas Malvinas 

Las firmas que integran CASEPE "no participan ni participarán" en procesos de licitación ligados a proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas . Foto: gentileza.

La Cámara de Servicios Petroleros (CASEPE) —ex CEOPE— comunicó que las empresas que integran la entidad no participarán en procesos de licitación destinados a la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas.

La decisión fue comunicada a partir de la entrada en vigencia del Decreto Nº 868/26, dictado por el Gobierno nacional. En ese marco, la Cámara reafirmó «su respeto a la soberanía de la República Argentina» y su compromiso con el «estricto cumplimiento» de la normativa legal vigente en el país.

El anuncio se produce a partir de las medidas impulsadas por el Gobierno nacional a través del Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía, que aplicaron controles e inhabilitaciones administrativas para las firmas que pretendan operar en las islas sin autorización argentina.

CASEPE nuclea a compañías dedicadas a actividades de exploración, explotación, perforación, producción, desarrollo, estimulación, mantenimiento, terminación, ingeniería y construcción dentro de la industria hidrocarburífera.

Mediante un comunicado, la entidad señaló que sus empresas asociadas «no participan ni participarán en procesos de licitación destinados a la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas ni en los espacios marítimos circundantes».

Finalmente, la Cámara ratificó su compromiso de continuar impulsando el desarrollo responsable y sostenible del sector energético argentino, con el objetivo de contribuir al crecimiento del país y al fortalecimiento de la soberanía nacional.

Las principales compañías petroleras reafirmaron su compromiso con Argentina

El anuncio de la Cámara ocurre en un escenario donde las principales compañías petroleras del mundo reafirmaron su compromiso con Argentina y el desarrollo energético del país tras la reglamentación estatal de sanciones.

Recientemente, la compañía de servicios petroleros DLS Archer Ltd. S.A. aclaró que no posee vínculos con el proyecto Sea Lion —operado por Navitas y Rockhopper— ni realiza actividades petroleras en el archipiélago, en línea con los recientes alejamientos de otras grandes empresas.

El pronunciamiento de la firma se produce luego de que grandes multinacionales de servicios como SLB, Halliburton y Baker Hughes también declinaran también prestar servicios o participar en las licitaciones vinculadas al desarrollo petrolero en las Islas Malvinas.