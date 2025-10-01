Octubre 2025 llegó con aumentos: el Gobierno aprobó nuevas subas para las tarifas de luz y gas

Octubre llega con aumento en la tarifa eléctrica y en el gas. Foto: gentileza.

Octubre 2025 llegó con nuevos aumentos. El Gobierno, con la publicación del Boletín Oficial, confirmó subas para las tarifas de luz y gas. Los incrementos entraron en vigencia este miércoles 1 de octubre.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó este miércoles los nuevos cuadros tarifarios para EDESUR y EDENOR. Según lo publicado en la Resolución el ajuste tarifario se enmarca en un contexto de «emergencia energética y pública», y busca la corrección de los precios relativos de la economía.

En el documento se establece un aumento del 3,07% en el Costo Propio de Distribución (CPD) de Edesur S.A, respecto a septiembre de 2025. En tanto para los usuarios de Edenor S.A se informó un incremento del 3,13% respecto al mes pasado.

El Ministerio de Economía resaltó la necesidad de continuar con la «corrección de los precios relativos de la economía», incluyendo los sectores de gas natural y energía eléctrica.

Asimismo la Resolución indicó que para los usuarios residenciales de Nivel 2 y Nivel 3 se mantendrán las bonificaciones y topes de consumo establecidos por la Secretaría de Energía. En cuanto el Valor Agregado de Distribución Medio (VAD Medio) se fijó en $48,223 para los usuarios de EDESUR y en $52,202 para los de EDENOR.

Aumento en las tarifas de gas

Por otra lado, la Secretaría de Energía y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) avanzaron con los nuevos aumentos sobre las tarifas de gas. Se trata de una medida para redefinir los valores aplicados a usuarios residencial, comerciales, industriales y entidades públicas.

Con la publicación del Boletín Oficial, los cuadros tarifarios aprobados establecen cargos fijos mensuales y cargos variables por consumo. La Resolución establece un incremento del 2,6% del valor vigente hasta septiembre.

Según lo detallado en Infobae, el nuevo marco tarifario incorpora los precios del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), actualizados en dólares por millón de BTU sobre la base de los contratos vigentes del Plan Gas.Ar y el tipo de cambio promedio publicado por el Banco de la Nación Argentina.