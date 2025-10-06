Argentina ante el cambio climático y una equivocada decisión

La reducida delegación en la COP 29 anticipó el desprendimiento del gobierno de toda política climática que esté promovida por la ONU y organizaciones sociales.

En algún momento deberemos responder por esta equivocada decisión. El Presidente de la Nación, Javier Milei, decidió retirar a la Argentina de la Convención Mundial de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, de la que forman parte Organismos y Bancos Multilaterales, distintas organizaciones y más de 200 países adheridos.

Sin lugar a dudas, una decisión contraria a lo que piensa el mundo en su totalidad. Hoy nos quedamos al lado de Rusia, Irán, Irak, Nigeria, Zambia, Yemen, Corea del Norte, Armenia, Birmania, entre otros. ¡increíble!

El año pasado el Presidente Javier Milei retiró de la COP 29 de Bakú en Azerbaiyán a la reducida delegación argentina de cinco funcionarios, que habían sido autorizados a representar al país, lo cual constituyó una demostración clara de la abrupta salida de Argentina del Convenio Marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático (CMNUCC).

Hacía más de treinta años que se venía trabajando. Y bien. Los compromisos y acciones de la Argentina ante la Convención de Cambio Climático se realizaron a través de la articulación estratégica entre las distintas áreas del Gobierno Nacional, las Provincias y los actores de la Sociedad Civil. Había una estructura organizada y capacitada para llevar adelante esta tarea. En total fueron 8500 personas entre autoridades y referentes, organizaciones e instituciones en todo el país.

Nos habíamos comprometido con el resto del mundo. Nuestra última meta era ambiciosa; se trataba de disminuir el 19% de las emisiones hacia 2030, en comparación con el máximo histórico de emisiones alcanzado en el año 2007.

Con esta decisión gubernamental se incumplieron innumerables leyes y compromisos, la Ley Nº 24.295 sancionada el 7 de diciembre de 1993, el Protocolo de Kioto mediante la Ley Nº 25.438 sancionada el 20 de junio de 2001, y el Acuerdo de París por medio de la Ley Nº 27.270 del 1° de septiembre de 2016, cuyo instrumento de ratificación fue remitido el día 21 de septiembre de 2016, la Ley 27.520 de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático y la Ley 27.621 de Educación Ambiental. Y se violó la Constitución Nacional (Art.41). Que dice: Las autoridades proveerán a la protección del ambiente, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.

Habíamos comprendido, con buen criterio, que las vulnerabilidades en el cono sur de América habían aumentado y teníamos que actuar en consecuencia.

La revista Nature ha informado que la pérdida de la cobertura de hielo desde los años 80, en 18 cuencas hidrográficas, a lo largo de 1.100 Kms de la Cordillera de Los Andes, ha sido del 19% por década, afectando a los ríos y glaciares de Argentina y Chile.

Luciano Benacchi, director de Glaciarum, Museo de Hielo que funciona como Centro de Interpretación y Visitantes del Parque Nacional de los Glaciares en la Patagonia Argentina, estimó que esta región ha perdido una superficie de hielo de 1.000 Km2 en 60 años. Todo esto afectará la disponibilidad de agua y también de nieve a los Centros de Sky de la región. Que vamos a hacer ahora?. Estará prohibido hablar de estos temas ?. Por las dudas quiero anticiparme a lo que se viene.

Evidencias probadas de Cambio Climático en la Argentina.

Simplemente me atengo a advertir que es mucho lo que podemos perder. No tengo dudas que nuestras futuras generaciones nos lo demandarán.

* José Brillo es ingeniero químico, exdiputado nacional y y expresidente de la Agencia de Inversiones (ADI) de Neuquén.