Peduzzi refuerza el control operativo de su flota con un sistema de monitoreo las 24 horas 

En una industria donde cada hora de camión detenido se traduce en pérdidas, el control operativo se volvió un factor decisivo, especialmente en operaciones que movilizan cientos de unidades de manera permanente dentro de los yacimientos. La empresa de transporte y logística Peduzzi concentra en su centro de monitoreo de Plaza Huincul el seguimiento en tiempo real de toda su actividad en la Cuenca Neuquina, un sistema que funciona como columna vertebral de la compañía.

El equipo de controles opera de forma continua en la sala de control y monitoreo de la empresa Peduzzi

La empresa, actualmente a cargo de Juan Cruz López presta servicios en Vaca Muerta (con los no convencionales) y abarcan la actividad convencional de la Cuenca Neuquina. Su tarea es el transporte de cargas líquidas y sólidas y cargas especiales y no especiales, para operadoras, empresas de servicios y particulares. Cuenta con bases en Plaza Huincul, Añelo y Fernández Oro, Río Negro.

Desde la sala de control, activa las 24 horas, se visualiza la ubicación de cada unidad, los turnos de conducción, los trayectos internos en yacimiento y cualquier evento que pueda afectar la seguridad o la continuidad del servicio. “Lo vemos y lo escuchamos en tiempo real”, explicó Juan Cruz López, durante un recorrido por el predio de la empresa, en referencia al contacto permanente con los conductores y a la integración de cámaras y sistemas de telemetría.

Conducción y decisiones. Juan Cruz López, CEO de Transportes Peduzzi, durante la presentación del esquema operativo y del sistema de monitoreo

López señaló que el crecimiento de Peduzzi en este último tiempo se apoyó en una mejora constante de procesos y en la incorporación de tecnología para ganar eficiencia en un contexto cada vez más exigente. Actualmente, la empresa cuenta con 568 trabajadores y una flota de 408 unidades, con más de 250 camiones operativos, una estructura diseñada para priorizar la disponibilidad en campo y un parque con una antigüedad promedio menor a cuatro años.

Desde el centro operativo se visualiza la ubicación de cada unidad y se anticipan eventos que pueden afectar la seguridad o la continuidad del servicio.

Uno de los ejes del sistema es la incorporación de herramientas de análisis inteligente de imágenes a bordo de los camiones. Las cámaras permiten detectar signos de fatiga, maniobras riesgosas o distracciones, con el objetivo de anticipar incidentes en un entorno donde las condiciones de circulación dentro de los yacimientos son muy distintas a las de la ruta.

Fernando Barril, gerente de Operaciones y ex director del INTI, explicó que el monitoreo no se limita a la seguridad, sino que también cumple un rol clave en la gestión energética y ambiental. En ese marco, la empresa incorporó dos unidades propulsadas a gas y avanza en un programa de medición y reducción de la huella de carbono, donde el combustible aparece como el principal vector de consumo.“La idea es medir eficiencia en condiciones reales de yacimiento y, a partir de eso, evaluar cómo mitigar impactos”, señaló.

En el recorrido estuvo presente el intendente de Plaza Huincul, Claudio Fabián Larraza, quién destacó el rol clave de la empresa en la localidad.

Mantenimiento en campo y sostén de la operación

El centro de control también articula el trabajo de abastecimiento propio de combustible, talleres móviles y cuadrillas de mantenimiento que se desplazan hasta las unidades. Muchos camiones permanecen de manera continua dentro de los yacimientos y reciben allí mismo el servicio técnico necesario, evitando traslados innecesarios y pérdida de horas productivas.

Personal del sector de monitoreo detalló que desde la sala se controla no solo la ubicación de los vehículos, sino también el estado de los tanques, las cargas y descargas y cualquier desvío en los recorridos. Sistemas desarrollados internamente permiten saber en tiempo real si una cisterna se vacía fuera de los parámetros previstos o si ocurre una anomalía durante el trayecto.

Centro de control. La sala de monitoreo funciona las 24 horas y concentra el seguimiento de la flota, los turnos de conducción y la actividad en yacimiento.

La operación se completa con talleres propios, gomería, stock permanente de repuestos y personal especializado. Entre Plaza Huincul y Añelo, decenas de trabajadores sostienen un esquema de mantenimiento integral que incluye tareas preventivas, correctivas y el montaje de nuevo equipamiento, con guardias activas durante toda la semana.

La flota en operación cuenta con unidades importadas dedicadas a los servicios de transporte de sólidos y líquido.

En ese esquema, Peduzzi presta servicios de transporte de cargas, logística integral, gestión de residuos y soporte técnico para la industria energética, con equipamiento específico para entornos complejos. Su flota incluye cisternas para cargas líquidas, equipos de presión y vacío, portacontenedores, unidades de alto vacío, hidrogrúas y bombas de alto caudal, además de infraestructura propia para almacenamiento y asistencia en campo.

La empresa mantiene su propio taller donde efectúan las reparaciones correctivas y preventivas.

Entre los principales servicios que cumple Peduzzi, figuran los que hacen para YPF; Total; Pluspetrol; Oilstone; Shell; Vista; Pampa Energía y Schlumberger. Las cargas líquidas que transportan son aguas contaminadas, lodos, gasolina, petróleo, agua, y condensados. Y las cargas sólidas de las locaciones secas, se junta el cutting en el equipo de perforación y se traslada.

Desde el área de Higiene y Seguridad, remarcaron que el sistema de control se apoya en protocolos certificados, uso obligatorio de elementos de protección personal y planes de evacuación. “La seguridad atraviesa toda la organización”, explicó, en una actividad donde los riesgos operativos son constantes.

Coordinación operativa. Directivos y responsables de área durante una recorrida por el centro de control, desde donde se articula la operación logística de la empresa.

La empresa capacita choferes junto a los sindicatos de Río Negro y Neuquén, y el vínculo con instituciones educativas locales forman parte de una estrategia de largo plazo orientada a sostener mano de obra calificada y empleo regional. Los camiones operan todos los días y a toda hora, respaldados por un amplio equipo humano y un modelo de trabajo que se consolidó como uno de los pilares del desarrollo de la empresa.

Parte de las más de 400 unidades que integran el parque vehicular de Transportes Peduzzi, monitoreadas en tiempo real desde Plaza Huincul.

Plan de inversiones

La compañía cuenta con un plan de inversiones para este año de 6,4 millones de dólares que se destinarán al equipamiento necesario para la expansión de su actividad, en especial para la ampliación de la base que la firma tiene en Añelo, el epicentro del shale. Para esto, desde Transporte Peduzzi se resolvió salir al mercado de capitales.

La operación fue estructurada por Macro Securities S.A.U. como organizador y colocador, con garantía de Banco Macro S.A. y asesoría legal de TCA Tanoira Cassagne. La colocación de las Obligaciones Negociables Serie I Clase I llegó a un total de 2.000 millones de pesos que era la totalidad de la emisión diseñada.

Así, con una trayectoria de décadas en la región, Transportes Peduzzi acompaña día a día el crecimiento de la actividad hidrocarburífera y logística del país. Hoy, su centro de monitoreo se consolidó como el punto desde el cual se ordena una operación compleja y continua, integrando tecnología, personas y territorio para sostener la logística en uno de los principales polos energéticos de la Argentina.