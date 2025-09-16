Unión Internacional del Gas: «Hay una oportunidad única para el GNL de Argentina»

Milán, Italia. Enviada Especial.- En el marco de la feria internacional Gastech 2025, el presidente de la Unión International del Gas (IGU por su sigla en inglés), Andrea Stegher, puso el foco en el papel que puede jugar Argentina en el nuevo mapa energético mundial. “Hay una oportunidad única para el GNL de Argentina”, aseguró, en un mensaje que resonó entre los principales actores del sector.

“El mundo necesita más gas, y necesita que ese gas provenga de diversas fuentes y rutas”, explicó Stegher, quien advirtió que la diversificación de proveedores se volvió estratégica tras las recientes crisis de suministro en Europa.

El dirigente destacó que el país cuenta con un activo clave: Vaca Muerta, la segunda reserva de shale gas más grande del planeta. “Los recursos están ahí. La cuestión es cómo escalar la producción para abastecer la demanda interna y, al mismo tiempo, sostener proyectos de exportación de GNL”, planteó.

Según el presidente de la IGU, el momento es favorable: “La demanda de gas seguirá creciendo, sobre todo en Asia y en Europa. Argentina tiene la chance de convertirse en proveedor confiable para ambos mercados”.

En cuanto a la infraestructura, Stegher remarcó que será necesario acelerar inversiones en plantas de licuefacción, gasoductos y puertos. “Los proyectos deben tener la escala suficiente y un marco regulatorio estable que permita atraer capital y garantizar contratos de largo plazo”, señaló.

El experto subrayó la ventaja geográfica de la Argentina: “Está bien posicionada para llegar con cargamentos tanto al Atlántico como al Pacífico, lo que le da opcionalidad frente a otros productores”.

También puso énfasis en la seguridad de suministro: “El mundo aprendió que no puede depender de un solo proveedor. Argentina puede ser parte de la solución si logra materializar sus proyectos de GNL”.

Sin embargo, advirtió que el desafío no es menor. “Triplicar la producción de gas en pocos años implica coordinación entre Estado y empresas, estabilidad macroeconómica y reglas claras”, indicó, en línea con lo que plantean los inversores internacionales.

El escenario internacional también ofrece competencia. “Hay proyectos en Estados Unidos, Catar y África que están avanzando rápido. Argentina debe moverse ya para no perder esta ventana de oportunidad”, advirtió.

Stegher cerró su presentación con un mensaje optimista: “Si el país logra concretar este plan, no solo será relevante para su economía, sino que tendrá un rol geoestratégico en el suministro energético global”.