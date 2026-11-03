Pampa Energía aumentó un 23% su EBITDA y ya construye su planta de fertilizantes en Bahía Blanca

Durante el tercer trimestre de 2026, Pampa Energía registró un fuerte crecimiento operativo en generación eléctrica y en petróleo, con nuevos máximos de producción en el área Rincón de Aranda. El desempeño financiero acompañó esa evolución, con un EBITDA ajustado de 398 millones de dólares, un 23% superior al del mismo trimestre del año anterior.

En este contexto, la firma también anunció que ya comenzó la construcción de su planta de fertilizantes en Bahía Blanca. El proyecto demandará una inversión estimada de 2.700 millones de dólares y producirá 2,1 millones de toneladas anuales de urea granulada a partir de fines de 2029.

A partir de su puesta en marcha, se espera que Argentina deje de importar un insumo crítico para el agro y genere alrededor de 1.000 millones de dólares anuales entre sustitución de importaciones y exportaciones.

Respecto a los resultados, Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía, afirmó que «seguimos creciendo en todos nuestros negocios. En Rincón de Aranda alcanzamos los 26 mil barriles diarios y ya estamos construyendo la planta de urea, que será la mayor de la región. En generación, gestionar nuestro propio combustible nos hace más competitivos en el nuevo esquema del mercado eléctrico y nos permite seguir fortaleciendo nuestra posición en el sector».

Crecimiento operativo generación eléctrica y petróleo

En el área Rincón de Aranda, la empresa superó en septiembre los 26 mil barriles diarios, con 53 pozos productivos tras la conexión de diez nuevos pozos en agosto. En el trimestre, la producción de petróleo promedió 22 mil barriles diarios, un 28% más que en el mismo período de 2025.

El próximo paso será la puesta en marcha de VMOS (Vaca Muerta Oil Sur), proyecto del cual es una de las empresas accionistas, así como de la planta central de procesamiento del yacimiento. Con ambas en funcionamiento, el bloque podrá acelerar su desarrollo hacia los 45 mil barriles diarios.

Además, Pampa ganó en licitación 9,6 millones de metros cúbicos diarios de capacidad firme en el Gasoducto Perito Moreno, operado por TGS. Con su capacidad previa, la compañía dispone hoy de 15,2 millones de metros cúbicos diarios, en línea con su producción de gas.

En generación eléctrica, el EBITDA ajustado alcanzó 160 millones de dólares, un 33% más que en el tercer trimestre de 2025. El crecimiento se explica por la gestión propia del combustible de sus centrales térmicas en el marco del nuevo esquema del mercado eléctrico, por mejores márgenes en los ciclos combinados de Genelba y Loma de la Lata y por mayores ventas a grandes usuarios en el Mercado a Término. Además, la compañía mantuvo una disponibilidad del 94,3% en su parque generador.

La facturación alcanzó los 790 millones de dólares, un 34% más que en el tercer trimestre de 2025. El aumento respondió a la normalización de los precios de la energía spot en el Mercado Eléctrico Mayorista, a las mayores ventas a grandes usuarios y a mayores despachos de gas y crudo.