Aumento ANSES en noviembre 2026: quiénes reciben la suba del 1,93% y cómo se calculó

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a aplicar en las liquidaciones de noviembre 2026 una actualización general del 1,93%, fundamentada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional de septiembre relevado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Esta adecuación, instrumentada mediante las resoluciones 303/2026 y 304/2026 del organismo en cumplimiento estricto de la fórmula establecida por el Decreto 274/2024, no se agota en el universo de las jubilaciones, sino que traslada ese porcentaje a los topes salariales y a las escalas distributivas de las asignaciones familiares contempladas en la Ley 24.714, configurando un esquema de recomposición que busca acortar la brecha temporal entre la inflación de las góndolas y la acreditación bancaria formal.

ANSES: por qué el IPC de septiembre del INDEC impacta en noviembre 2026

El mecanismo técnico detrás de la movilidad mensual opera con un retraso reglamentario de dos meses para procesar las variables estadísticas:

El anclaje en el IPC del INDEC : el 13 de octubre pasado, el organismo estadístico nacional informó que la variación de precios minoristas de septiembre fue del 1,9%; al computar la fórmula con dos decimales exactos, el coeficiente de ajuste previsional quedó consolidado en el 1,93%.

: el 13 de octubre pasado, el organismo estadístico nacional informó que la variación de precios minoristas de septiembre fue del 1,9%; al computar la fórmula con dos decimales exactos, el coeficiente de ajuste previsional quedó consolidado en el 1,93%. El mecanismo de rezago bimestral : la fórmula fijada por el Decreto 274/2024 eliminó las antiguas actualizaciones trimestrales atadas a la recaudación y al RIPTE, reemplazándolas por un seguimiento directo del costo de vida con una ventana de sesenta días (los precios de septiembre definen noviembre, en tanto que los de octubre impactarán en diciembre).

: la fórmula fijada por el Decreto 274/2024 eliminó las antiguas actualizaciones trimestrales atadas a la recaudación y al RIPTE, reemplazándolas por un seguimiento directo del costo de vida con una ventana de sesenta días (los precios de septiembre definen noviembre, en tanto que los de octubre impactarán en diciembre). Previsibilidad de cálculo: este engranaje otorga certeza a los beneficiarios sobre sus haberes con tres semanas de anticipación, permitiendo auditar con exactitud las liquidaciones cargadas en los sistemas de cómputo del Estado antes de que comiencen las acreditaciones bancarias.

ANSES: el alcance del 1,93% en asignaciones familiares, SUAF y topes de ingresos

La actualización de noviembre 2026 derrama sus efectos más allá de las jubilaciones ordinarias, incidiendo en todo el sistema contributivo: