Plottier recibe a la séptima fecha del Sur de la República de motocross

Los mejores pilotos de la región serán de la partida en una fecha clave. (Gentileza)

Luego de varias suspensiones, este fin de semana se disputará la séptima fecha del campeonato Sur de la República de motocross. La cita será en el MX Carozo de Plottier y está garantizada la presencia de más de un centenar de máquinas.

Uno de los principales atractivos estará en la categoría MX1, la divisional más importante, que contará con la participación de destacados pilotos como Nahuel Kriger, Palaco Pérez, Matías Sendón, Pablo Galleta y Agustín Carrasco.

La MX2 también promete ser uno de los grandes espectáculos del fin de semana, con la presencia de Sebastián Figueroa, Felipe Cruz, Franco Stremel y Santino Sonhutter, pilotos que buscarán destacarse en una de las divisionales más competitivas del certamen.

El trazado MX Carozo de Plottier está listo para recibir a más de 100 motos.

Jornada clave en la pelea por los campeonatos

La competencia tendrá un condimento especial, ya que el campeonato comienza a transitar su recta final. Con pocas fechas por delante, cada punto cobra mayor importancia y los pilotos buscarán conseguir buenos resultados para llegar de la mejor manera a la definición de los títulos.

Desde la organización esperan una importante convocatoria de pilotos, equipos y público, que podrán disfrutar de dos jornadas a puro motocross. Las entradas tendrán un valor de 20.000 pesos y serán válidas para los dos días de actividad. El ticket sólo se conseguirá en puerta.