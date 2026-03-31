Pampa obtuvo 200 millones de dolares para invertir en Vaca Muerta

Con el objetivo de sostener y acelerar sus planes de inversión, especialmente en el desarrollo de Vaca Muerta, Pampa Energía concretó una exitosa colocación de Obligaciones Negociables (ON) por un total de 200 millones de dólares.

La operación se realizó a un plazo de tres años, con vencimiento en abril de 2029, y a una tasa anual del 5,49%, considerada competitiva en el actual contexto financiero. Esta emisión le permitirá a la compañía seguir avanzando en proyectos estratégicos y consolidar su posicionamiento dentro del sector energético.

Inicialmente, la empresa había anunciado una emisión por 100 millones de dólares, con la posibilidad de ampliarla hasta los 200 millones. Sin embargo, el fuerte interés del mercado superó ampliamente las expectativas: se recibieron ofertas por más de 425 millones de dólares, lo que representó más de cuatro veces el monto inicial y más del doble del total finalmente adjudicado.

Este nivel de demanda obligó a aplicar un factor de prorrateo del 87,7279%, reflejando el marcado apetito de los inversores por instrumentos emitidos por la compañía.

El CEO de Pampa Energía, Gustavo Mariani, destacó la relevancia de la operación al señalar que “se trata de una colocación destacada en el mercado local por el monto alcanzado, el plazo obtenido y la tasa lograda”.

Además, subrayó que el resultado obtenido “refleja la confianza del mercado en Pampa” y que permitirá continuar optimizando la estructura de financiamiento de la empresa para acompañar sus planes de crecimiento e inversión en el país.

Las Obligaciones Negociables Clase 27 tendrán un esquema de amortización bullet, es decir, el capital será cancelado en un único pago en la fecha de vencimiento, fijada para el 1 de abril de 2029. En cuanto a la calidad crediticia, la emisión recibió la calificación “AAA(arg)” con perspectiva Estable por parte de FIX, lo que representa el nivel más alto dentro de la escala local y confirma la solidez financiera de la compañía.