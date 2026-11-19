El Gobierno nacional dará un paso fundamental para destrabar la infraestructura eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires con la apertura de sobres de una licitación estratégica. La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) recepcionará las ofertas técnicas y económicas destinadas a la adquisición anticipada de siete transformadores monofásicos de alta potencia, insumos vitales para la concreción del proyecto de transporte eléctrico AMBA I.

El acto administrativo se llevará a cabo en la sede porteña de la entidad, ubicada en la avenida Eduardo Madero 942, donde los oferentes tendrán tiempo entre las 11 y las 13 para presentar sus carpetas. Una vez cerrado el plazo de entrega, las autoridades procederán de inmediato a la apertura pública de los denominados Sobres A, dando inicio formal a la evaluación de las propuestas nacionales e internacionales que compiten por la provisión.

La urgencia oficial por concretar esta compra radica en los extensos tiempos de fabricación y logística que demandan estos componentes en el mercado global.

En el plano técnico, la convocatoria —elaborada bajo las normativas vigentes de la transportista Transener— apunta a incorporar unidades de 500/√3 – 231/√3 – 34,5 kV con una potencia de 285/285/16,67 MVA. Esta configuración permitirá ensamblar dos bancos trifásicos de 855 MVA cada uno, operando mediante grupos de tres equipos que trabajan en conjunto como un único transformador, respaldados a su vez por una unidad compartida que cumplirá funciones de reserva ante eventuales fallas.

El pliego licitatorio no solo contempla la fabricación de los aparatos, sino que también exige la entrega de un lote de repuestos esenciales y el servicio de supervisión técnica durante las etapas de montaje y puesta en marcha. Todo este equipamiento tendrá como destino final la futura Estación Transformadora (ET) Plomer, nodo central de la nueva traza.

Durante la etapa previa a la recepción de ofertas, CAMMESA emitió dos circulares aclaratorias para precisar detalles administrativos y formatos de presentación digital.

El respaldo financiero de la operación proviene de la Resolución 218/2026 dictada por la Secretaría de Energía, cartera que encabeza María Tettamanti. Para costear los equipos se destinarán aproximadamente US$ 55 millones, cifra que representa exactamente la mitad de los US$ 110 millones disponibles en la Cuenta de Exportaciones del Fondo de Estabilización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). El remanente de esos fondos ya tiene destino asignado y funcionará como un anticipo financiero para impulsar el arranque de la construcción.

El esquema contractual diseñado por las autoridades establece que, una vez adjudicada la concesión de la obra principal, CAMMESA transferirá de manera gratuita el contrato de provisión de los transformadores a la firma ganadora. A partir de esa cesión, el operador privado asumirá la responsabilidad integral por los trámites de importación, el resguardo físico tras la nacionalización y el complejo traslado terrestre hasta el predio de Plomer. Asimismo, el valor de estos activos quedará excluido de la base de inversión sobre la cual se calculará la remuneración futura del concesionario.

Mientras avanza este proceso paralelo, el mercado energético mantiene la mirada puesta en la licitación mayor de AMBA I, una megaobra estimada en US$ 800 millones que comprende el tendido de 270 kilómetros de líneas de alta tensión y la edificación de la ET Plomer. Si bien la apertura de ofertas para construir y operar el sistema está pautada para el próximo 14 de diciembre, entre los privados persiste la incertidumbre por la falta de un dato indispensable para cerrar sus números.

Para poder estructurar sus propuestas financieras, las empresas interesadas aguardan que el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRegE) publique el tope tarifario con el que deberán cotizar la remuneración por Construcción, Operación y Mantenimiento (COP). Dado que el criterio de adjudicación premiará a quien oferte la tarifa más baja, la demora en la difusión de este parámetro clave mantiene en vilo a los potenciales inversores a menos de un mes de la fecha límite.