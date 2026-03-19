Qué es la instalación de Ras Laffan en Qatar atacada por Irán: su importancia en el mundo

En menos de 12 horas, misiles de Irán impactaron dos veces la Ciudad Industrial de Ras Laffan en Qatar. Se registraron importantes daños materiales. Fue una respuesta del Estado islámico a los ataques contra el yacimiento gasístico de South Pars-North Dome.

Tras la intensificación de los bombardeos, el barril de Brent, tomado como referencia para el mercado argentino, escaló este jueves hasta los 119,13 dólares.

Dónde está Ras Laffan, la instalación bombardeada por Irán

Ras Laffan está gestionado por la empresa estatal QatarEnergy. Es el centro de gas natural licuado (GNL) más importante del mundo. Integra transporte, procesamiento e instalaciones portuarias. La ciudad industrial está ubicada en el extremo noreste de la península de Qatar, a unos 80 kilómetros al norte de Doha.

Según AFP, Qatar explota la parte sur del yacimiento, conocida con el nombre de North Dome, o North Field. QatarEnergy estima que North Field alberga cerca del 10% de las reservas mundiales conocidas de gas natural.

Qatar tiene contratos de compraventa de GNL a largo plazo con la petrolera francesa Total, la británica Shell, la india Petronet, la china Sinopec y la italiana Eni, entre otras.

Desde Ras Laffan se abastece partes de Asia, Europa y África.

CNN informó que Ras Laffan también produce fertilizantes, como urea y amoníaco (suministros clave para la industria agrícola), así como azufre y helio.

Los misiles contra Ras Laffan como represalías por lo de South Pars

Los ataques contra Ras Laffan responden a los de Israel (según fueron atribuidos) el miércoles contra el gigantesco yacimiento gasístico de South Pars-North Dome, compartido por Irán y Qatar. De lo de allí se abastece cerca del 70% del gas natural doméstico de la República islámica.

Según Irán, algunas partes del yacimiento se incendiaron. Donald Trump, quien aseguró que Estados Unidos «no sabía nada» del ataque israelí, amenazó con destruir «la totalidad del yacimiento» de South Pars si Irán continúa con sus ataques en Qatar.