Conflicto en Medio Oriente: por la disparada del petróleo, el combustible de aviones ya subió un 100%

Los pasajes ya habían tenido una suba, que ahora podría aumentar por la disparada del precio del petróleo.

La tensión en Medio Oriente dejó de ser una preocupación lejana para convertirse en un factor de presión directa sobre los costos operativos del transporte aéreo, con impacto mundial, pero también local. El recrudecimiento del conflicto bélico disparó la cotización del petróleo a nivel internacional, llevando al barril de crudo a quebrar la barrera de los 110 dólares, un salto que impactó de lleno en el precio del combustible para aviones (Jet Fuel), que en términos globales y locales ya registra un aumento del 100% desde el inicio de año.

Según los últimos datos de la consultora Platts, el mercado global del Jet Fuel muestra una variación drástica. Al 1 de enero, el precio promedio se ubicaba en 87,2 dólares por barril, mientras que hoy la cifra escaló hasta los 175 dólares por barril, lo que representa un incremento del 100,7%.

La situación en el mercado local es aún más aguda. En las refinerías argentinas, el precio del combustible de aviación (CIF) pasó de 90,8 dólares el barril a principios de año a 184,5 dólares el barril en la actualidad.

Esta suba del 103,2% coloca al país por encima del promedio global, sumando presión a las aerolíneas que operan en el mercado doméstico.

Ante este escenario, las empresas ya comenzaron a trasladar los costos a las tarifas. Aerolíneas Argentinas, en sintonía con otras compañías de la región, aplicó recargos por combustible para compensar el desfase financiero provocado por la crisis energética.

El combustible aéreo, por las nubes

Mercado / Región Precio 19-Mar (USD/bbl) Precio 01-Ene (USD/bbl) Variación (%) Global (IATA/Platts) US$ 175.0 US$ 87.2 +100.7% Argentina (CIF/Refinería) US$ 184.5 US$ 90.8 +103.2% EE. UU. (Gulf Coast) US$ 157.4 US$ 86.5 +82.0% Singapur (FOB) US$ 230.0 US$ 88.4 +160.2% Europa (CIF NWE) US$ 188.0 US$ 89.1 +111.0%

La disparada del precio de este tipo de combustible no solo responde a la suba del petróleo, ya que como puede verse ha subido más el Jet Fuel, sino que también se debe al panorama en las refinerías. Una porción importante del combustibles aéreo se procesa en Medio Oriente, afectado primero por el bloqueo del estrecho de Ormuz, pero también en un horizonte incierto por la escalada de los bombardeos en instalaciones energéticas.

El mercado aéreo en alerta

La volatilidad es extrema en otros puntos estratégicos. En Singapur, el nodo logístico clave para Asia, el incremento fue del 160,2%, alcanzando los 230 dólares por barril. En Europa, el alza se ubicó en el 111%, reflejando la vulnerabilidad del continente ante la inestabilidad en las rutas de suministro de crudo.

A pesar de la magnitud de los aumentos, los analistas del sector siguen de cerca la duración del conflicto. Si bien el precio del Brent y el WTI operan en máximos, el abastecimiento físico de combustible aún no se ha visto interrumpido, aunque el costo logístico de mantener las rutas operativas está redefiniendo los presupuestos de toda la industria aerocomercial para el primer trimestre de 2026.



A pesar del salto en los precios, las principales aerolíneas de la Unión Europea han manifestado que, por el momento, no esperan problemas críticos de suministro o falta de combustible, siempre y cuando el conflicto bélico entre Irán e Israel no se extienda más allá de los próximos dos meses.

Las empresas cuentan con coberturas y reservas estratégicas que les permitirían amortiguar el impacto operativo a corto plazo, aunque reconocen que una guerra de larga duración obligaría a una reconfiguración total del sector.